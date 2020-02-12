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Фильмы про любовь: 50 лучших мелодрам 21-го века смотреть онлайн

Автор подборки:Кино Mail.ru
В нашей романтической подборке в честь Дня всех влюбленных — полсотни лучших, по мнению самих зрителей и согласно рейтингам, современных фильмов о любви, снятых в 21-м веке!
Только те, которым я не поставил оценку
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1
Дневник памяти
8.226268
оценок
IMDb7.8
Моя оценка
0
26268 уже оценили
США/2004/2 ч. 3 мин./12+
Смотреть за 69 р.
1Трейлер14Рецензии
Экранизация бестселлера Николаса Спаркса о том, что память нам изменяет, но чувства — никогда
2
Загадочная история Бенджамина Баттона
7.921303
оценки
IMDb7.8
Моя оценка
0
21303 уже оценили
США/2008/2 ч. 46 мин./16+
Смотреть за 69 р.
1Трейлер5Рецензии
Захватывающая история чудо-человека, который родился стариком и умер младенцем
3
Великий Гэтсби
7.826886
оценок
IMDb7.2
Моя оценка
0
26886 уже оценили
США, Австралия/2013/2 ч. 23 мин./16+
Смотреть за 69 р.
6Трейлеры58Рецензии
Экранизация романа Фицджеральда с Леонардо Ди Каприо в главной роли
4
Виноваты звезды
7.89222
оценки
IMDb7.7
Моя оценка
0
9222 уже оценили
США/2014/2 ч. 5 мин./12+
Смотреть за 129 р.
4Трейлеры8Рецензии
Больная раком 16-летняя девушка встречает парня своей мечты и отправляется с ним в путешествие
5
Спеши любить
84347
оценок
IMDb7.4
Моя оценка
0
4347 уже оценили
США/2002/1 ч. 41 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
«Король школы» неожиданно влюбляется в тихую и скромную, ничем не примечательную отличницу
6
Реальная любовь
7.99569
оценок
IMDb7.6
Моя оценка
0
9569 уже оценили
США, Великобритания, Франция/2003/2 ч. 15 мин./16+
Смотреть за 397 р.
1Трейлер3Рецензии
Это все о любви
7
Век Адалин
85063
оценки
IMDb7.2
Моя оценка
0
5063 уже оценили
США/2015/1 ч. 52 мин./12+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры6Рецензии
История любви женщины, которая перестала стареть, и обычного мужчины
8
Чего хотят женщины
7.88946
оценок
IMDb6.4
Моя оценка
0
8946 уже оценили
США/2000/2 ч. 7 мин./16+
1Трейлер2Рецензии
Обаятельный и сексапильный Ник внезапно научился слышать женские мысли и использовал это ради своей выгоды
9
Дом у озера
84760
оценок
IMDb6.8
Моя оценка
0
4760 уже оценили
США, Австралия/2006/1 ч. 39 мин./12+
Смотреть за 69 р.
1Трейлер1Рецензия
Невероятная история любви, которая происходит в прошлом, будущем и настоящем
10
Вечное сияние чистого разума
7.811738
оценок
IMDb8.3
Моя оценка
0
11738 уже оценили
США/2004/1 ч. 48 мин./16+
Смотреть за 397 р.
1Трейлер3Рецензии
Полуфантастическая драма бывшего клипмейкера Мишеля Гондри о том, как пара бывших влюбленных пытается стереть из памяти воспоминания друг о друге
11
Миллионер из трущоб
7.621175
оценок
IMDb8.0
Моя оценка
0
21175 уже оценили
США, Великобритания/2008/2 ч. /16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер6Рецензии
Бедный индийский юноша находится в одном шаге от победы в шоу «Кто хочет стать миллионером?»
12
Отпуск по обмену
7.86169
оценок
IMDb6.9
Моя оценка
0
6169 уже оценили
США/2006/2 ч. 18 мин./16+
Смотреть за 99 р.
1Трейлер1Рецензия
Романтическая комедия о том, как полезно иногда бывает сменить обстановку
13
До встречи с тобой
7.92969
оценок
IMDb7.4
Моя оценка
0
2969 уже оценили
США, Великобритания/2016/1 ч. 50 мин./16+
Смотреть за 69 р.
6Трейлеры11Рецензии
Часто мы встречаем любовь, когда ждем ее меньше всего. А иногда она приводит нас туда, где мы никогда не предполагали оказаться
14
Дневник Бриджит Джонс
7.75289
оценок
IMDb6.7
Моя оценка
0
5289 уже оценили
Ирландия, Великобритания, Франция/2001/1 ч. 37 мин./16+
1Трейлер2Рецензии
Совсем необязательно превращаться в супермодель, чтобы встретить мужчину своей мечты
15
Бриджит Джонс: Грани разумного
7.62469
оценок
IMDb6.0
Моя оценка
0
2469 уже оценили
США, Германия, Ирландия, Великобритания, Франция/2004/1 ч. 48 мин./16+
1Трейлер2Рецензии
Вторая часть приключений обаятельной англичанки Бриджит Джонс, чей путь к заветному алтарю пролегает через тайскую тюрьму
16
Мистер и миссис Смит
7.610002
оценки
IMDb6.5
Моя оценка
0
10002 уже оценили
США/2005/2 ч. /16+
Смотреть за 129 р.
1Трейлер1Рецензия
Муж и жена внезапно узнают, что оба — наемные убийцы, но наняли их конкурирующие организации
17
Кейт и Лео
7.75309
оценок
IMDb6.4
Моя оценка
0
5309 уже оценили
США/2001/1 ч. 53 мин./12+
Смотреть за 129 р.
1Трейлер2Рецензии
Сквозь временную дыру настоящий герцог попадает в современный Нью-Йорк
18
Другая женщина
7.58566
оценок
IMDb6.0
Моя оценка
0
8566 уже оценили
США/2014/1 ч. 49 мин./16+
Смотреть за 79 р.
4Трейлеры2Рецензии
Женщина случайно узнает, что является любовницей женатого мужчины, она знакомится с его женой, и вместе они строят план мести
19
Амели
7.615419
оценок
IMDb8.3
Моя оценка
0
15419 уже оценили
Германия, Франция/2001/2 ч. 2 мин./16+
1Трейлер5Рецензии
История о девушке-чудачке, обожающей помогать другим
20
Один день
7.84287
оценок
IMDb7.0
Моя оценка
0
4287 уже оценили
США, Великобритания/2011/1 ч. 43 мин./16+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры4Рецензии
Романтическая мелодрама с Энн Хэтэуэй в главной роли
21
Между небом и землей
7.74496
оценок
IMDb6.7
Моя оценка
0
4496 уже оценили
США/2005/1 ч. 35 мин./12+
Смотреть за 129 р.
1Трейлер1Рецензия
Романтическая комедия о взаимосвязи потусторонних миров
22
Гордость и предубеждение
7.613988
оценок
IMDb7.8
Моя оценка
0
13988 уже оценили
США, Великобритания, Франция/2005/2 ч. 7 мин./0+
Смотреть за 99 р.
1Трейлер3Рецензии
По знаменитому роману Джейн Остин. Пять сестер Беннет в разной степени хотят выйти замуж. Все как на подбор красавицы, но повезет трем: самой умной, самой доброй и самой бойкой
23
Предложение
7.514412
оценок
IMDb6.7
Моя оценка
0
14412 уже оценили
США/2009/1 ч. 48 мин./16+
Смотреть за 229 р.
1Трейлер2Рецензии
Сандра Баллок хочет лишь рабочую визу, но получает уикенд на Аляске и любовную лихорадку
24
Сладкий ноябрь
7.74768
оценок
IMDb6.7
Моя оценка
0
4768 уже оценили
США/2001/1 ч. 59 мин./16+
Смотреть за 69 р.
1Трейлер2Рецензии
Романтическая мелодрама о том, как любовь заставляет иначе взглянуть на свою жизнь
25
Три метра над уровнем неба
7.49735
оценок
IMDb7.0
Моя оценка
0
9735 уже оценили
Испания/2010/2 ч. 3 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер22Рецензии
Современная история любви молодых людей из разных социальных слоев
26
Аритмия
81410
оценок
IMDb7.5
Моя оценка
0
1410 уже оценили
Россия/2017/1 ч. 56 мин./18+
Смотреть за 1 р.
3Трейлеры8Рецензии
История молодой семьи двух врачей, которые спасают жизни и пытаются разобраться в собственных чувствах во время кризиса своих отношений
27
Шоколад
7.92266
оценок
IMDb7.2
Моя оценка
0
2266 уже оценили
США, Великобритания/2000/2 ч. 1 мин./0+
1Трейлер3Рецензии
Романтическая и немного мистическая мелодрама с Джонни Деппом и Жюльет Бинош
28
Как отделаться от парня за 10 дней
7.63700
оценок
IMDb6.4
Моя оценка
0
3700 уже оценили
США, Германия/2003/1 ч. 56 мин./12+
Смотреть за 69 р.
1Трейлер2Рецензии
Кейт Хадсон и Мэттью Макконахи знакомятся по расчету, а влюбляются — по-настоящему
29
Ванильное небо
7.76715
оценок
IMDb6.9
Моя оценка
0
6715 уже оценили
США, Испания/2001/2 ч. 16 мин./16+
Смотреть за 69 р.
1Трейлер2Рецензии
Мелодрама-триллер о страданиях изуродованного в автокатастрофе юноши, вокруг которого происходят странные вещи
30
Мулен Руж
7.73237
оценок
IMDb7.6
Моя оценка
0
3237 уже оценили
США, Австралия/2001/2 ч. 3 мин./16+
Смотреть за 79 р.
1Трейлер1Рецензия
В легендарном ночном клубе «Мулен Руж» царит атмосфера праздника — праздника любви, за который нужно платить бешеные деньги. Если такая любовь не по карману, возможно чудо
31
Семьянин
7.72726
оценок
IMDb6.8
Моя оценка
0
2726 уже оценили
США/2000/2 ч. 5 мин./16+
1Трейлер1Рецензия
Преуспевающий бизнесмен на один день обзаводится семьей и понимает, что жена и дети ему дороже карьеры
32
Правила съема: Метод Хитча
7.73115
оценок
IMDb6.6
Моя оценка
0
3115 уже оценили
США/2005/1 ч. 57 мин./12+
Смотреть за 199 р.
1Трейлер1Рецензия
Алекс Хитченс знает секрет, как нужно вести себя с женщинами, чтобы добиться их расположения, и делится им за деньги с другими мужчинами
33
Бруклин
7.58816
оценок
IMDb7.5
Моя оценка
0
8816 уже оценили
Ирландия, Канада, Великобритания/2015/1 ч. 51 мин./16+
Смотреть за 79 р.
3Трейлеры4Рецензии
Историческая мелодрама о девушке, которая перебирается из Ирландии в Нью-Йорк
34
Свадебный переполох
7.46522
оценки
IMDb5.3
Моя оценка
0
6522 уже оценили
США, Германия/2001/1 ч. 43 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер2Рецензии
Дженнифер Лопес дождалась своего принца на белом коне. Что неудивительно
35
Законы привлекательности
7.63189
оценок
IMDb5.9
Моя оценка
0
3189 уже оценили
Германия, Ирландия, Великобритания/2004/1 ч. 27 мин./18+
1Трейлер1Рецензия
Два соперничающих адвоката по бракоразводным процессам внезапно понимают, что, кажется, не в меру симпатизируют друг другу
36
Письма к Джульетте
7.53670
оценок
IMDb6.5
Моя оценка
0
3670 уже оценили
США/2010/1 ч. 45 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Романтическая комедия о том, что у любви нет срока годности
37
Сумерки
7.36472
оценки
IMDb5.2
Моя оценка
0
6472 уже оценили
США/2008/2 ч. 2 мин./16+
Смотреть за 129 р.
1Трейлер2Рецензии
Американская школьница влюбляется в красавчика-одноклассника и почти не удивляется, узнав, что он вампир
38
Тихая гавань
7.35229
оценок
IMDb6.7
Моя оценка
0
5229 уже оценили
США/2013/1 ч. 55 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры13Рецензии
Очередная экранизация Николаса Спаркса — конечно же, опять про любовь
39
Артист
7.74831
оценка
IMDb7.9
Моя оценка
0
4831 уже оценил
Бельгия, Франция/2011/1 ч. 40 мин./12+
Смотреть за 129 р.
1Трейлер10Рецензии
Объяснение в любви кинематографу и безупречный оммаж Золотому веку Голливуда
40
Дорогой Джон
7.53422
оценки
IMDb6.3
Моя оценка
0
3422 уже оценили
США/2010/1 ч. 48 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер2Рецензии
Парень и девушка долго-долго пишут друг другу письма
41
Интуиция
7.62429
оценок
IMDb6.9
Моя оценка
0
2429 уже оценили
США/2001/1 ч. 27 мин./12+
Смотреть за 129 р.
1Трейлер1Рецензия
Мужчина и женщина решили проверить судьбу в предновогоднюю пору
42
50 первых поцелуев
7.52949
оценок
IMDb6.8
Моя оценка
0
2949 уже оценили
США/2004/1 ч. 39 мин./16+
Смотреть за 199 р.
1Рецензия
Незадачливый влюбленный пытается вернуть память своей девушке
43
Сердцеедки
7.44267
оценок
IMDb6.2
Моя оценка
0
4267 уже оценили
США/2001/2 ч. 3 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Мама и дочка организовали семейный бизнес по отъему денег у богатых холостяков
44
Жизнь, как она есть
7.52160
оценок
IMDb6.5
Моя оценка
0
2160 уже оценили
США/2010/1 ч. 54 мин./16+
Смотреть за 69 р.
1Трейлер1Рецензия
Двое совершенно разных людей объединяются, чтобы заботиться о маленькой девочке
45
С любовью, Рози
7.62154
оценки
IMDb7.2
Моя оценка
0
2154 уже оценили
Германия, Великобритания/2014/1 ч. 42 мин./16+
Смотреть бесплатно
7Трейлеры1Рецензия
История о Рози и Алексе, которые, несмотря на все препятствия, продолжают любить друг друга с самого детства
46
Неадекватные люди
7.46397
оценок
IMDb7.4
Моя оценка
0
6397 уже оценили
Россия/2010/1 ч. 42 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер8Рецензии
Такая же комедия, как чеховская «Чайка», но не «Чайка» и не Чехов
47
Притворись моей женой
7.42938
оценок
IMDb6.4
Моя оценка
0
2938 уже оценили
США/2011/1 ч. 57 мин./16+
Смотреть за 129 р.
1Трейлер1Рецензия
Пластический хирург просит свою ассистентку помочь охмурить прекрасную блондинку
48
Лучшее во мне
7.53885
оценок
IMDb6.7
Моя оценка
0
3885 уже оценили
США/2014/1 ч. 58 мин./12+
Смотреть бесплатно
5Трейлеры1Рецензия
Слезоточивая мелодрама по очередному роману-бестселлеру Николаса Спаркса
49
Помни меня
7.33401
оценка
IMDb7.1
Моя оценка
0
3401 уже оценил
США/2010/1 ч. 53 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер10Рецензии
Роберт Паттинсон в роли молодого человека, переживающего смерть брата и познающего настоящую любовь
50
Любовь по правилам и без
7.42466
оценок
IMDb6.7
Моя оценка
0
2466 уже оценили
США/2003/2 ч. 8 мин./16+
Смотреть за 69 р.
1Трейлер1Рецензия
Любви все возрасты покорны, особенно если речь идет о Джеке Николсоне
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