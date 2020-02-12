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Преуспевающий бизнесмен на один день обзаводится семьей и понимает, что жена и дети ему дороже карьеры
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Алекс Хитченс знает секрет, как нужно вести себя с женщинами, чтобы добиться их расположения, и делится им за деньги с другими мужчинами
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Два соперничающих адвоката по бракоразводным процессам внезапно понимают, что, кажется, не в меру симпатизируют друг другу
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Американская школьница влюбляется в красавчика-одноклассника и почти не удивляется, узнав, что он вампир
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История о Рози и Алексе, которые, несмотря на все препятствия, продолжают любить друг друга с самого детства