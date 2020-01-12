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Автор подборки:
Кино Mail.ru
Если вы всегда хотели побывать на краю света, открыть свое дело или записаться в фитнес-клуб, но так и не смогли подняться с дивана, вам стоит поучиться у героев нашей подборки — чего-чего, а мотивации им точно не занимать
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1
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6.3
335
оценок
IMDb
5.8
Моя оценка
0
335 уже оценили
США
/
2018
/
1 ч. 43 мин.
/
16+
драма
мелодрама
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Сотрудница гипермаркета резко меняет свою жизнь с помощью смекалочки
2
Куда ты пропала, Бернадетт?
6.7
57
оценок
IMDb
6.5
Моя оценка
0
57 уже оценили
США
/
2019
/
2 ч. 10 мин.
/
16+
драма
комедия
детектив
Смотреть за 99 р.
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
1
Рецензия
Успешная и очаровательная, но несчастливая женщина отправляется на поиски себя, пытаясь обрести счастье на краю света
3
Красотка на всю голову
6.7
429
оценок
IMDb
5.5
Моя оценка
0
429 уже оценили
США
/
2018
/
1 ч. 50 мин.
/
16+
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
История о том, как всего один удар по голове способен превратить простушку в невероятную красотку и успешную женщину
4
Я худею
6.8
1780
оценок
IMDb
6.5
Моя оценка
0
1780 уже оценили
Россия
/
2018
/
1 ч. 30 мин.
/
12+
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
4
Рецензии
Девушка Аня пытается всеми силами сбросить 20 кг, чтобы вернуть любовь всей своей жизни
5
Хоть раз в жизни
7.4
890
оценок
IMDb
7.4
Моя оценка
0
890 уже оценили
США
/
2013
/
1 ч. 41 мин.
/
16+
драма
мелодрама
комедия
музыкальный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
5
Трейлеры
1
Рецензия
Бывший глава музыкального лейбла и бывшая девушка рок-звезды решают записать альбом прямо на улицах Нью-Йорка
6
Париж подождет
5.5
97
оценок
IMDb
5.8
Моя оценка
0
97 уже оценили
США
/
2016
/
1 ч. 33 мин.
/
16+
драма
мелодрама
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Анна, уставшая от своего унылого и предсказуемого брака, отправляется в путешествие вместе с малознакомым мужчиной
7
Мне по кайфу!
6.2
22
оценки
IMDb
5.9
Моя оценка
0
22 уже оценили
Франция
/
2018
/
1 ч. 43 мин.
/
16+
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Жан Дюжарден демонстрирует, как быстро и крупно разбогатеть, не вылезая из халата и тапочек
8
В поисках праздника
5.9
15
оценок
IMDb
6.7
Моя оценка
0
15 уже оценили
Италия
,
Франция
/
2017
/
1 ч. 52 мин.
драма
мелодрама
приключения
Смотреть за 69 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Пожилая пара отправляется в незабываемое путешествие в Диснейленд на старом автодоме на колесах
9
В погоне за ветром
IMDb
6.8
Моя оценка
0
6 уже оценили
Австралия
/
2019
/
1 ч. 38 мин.
/
12+
драма
биография
спорт
Смотреть за 199 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
История Мишель Пейн, первой женщины-жокея, выигравшей Кубок Мельбурна
10
Вторая жизнь Уве
7.9
1796
оценок
IMDb
7.7
Моя оценка
0
1796 уже оценили
Швеция
/
2015
/
1 ч. 56 мин.
/
12+
драма
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
4
Трейлеры
6
Рецензии
59-летний ворчун Уве, который приглядывает за своим районом, неожиданно находит радость в жизни
11
Невероятная жизнь Уолтера Митти
7.3
7788
оценок
IMDb
7.3
Моя оценка
0
7788 уже оценили
США
/
2013
/
1 ч. 54 мин.
/
12+
драма
комедия
приключения
фэнтези
Смотреть за 79 р.
Хочу посмотреть
9
Трейлеры
17
Рецензии
Незаметный служащий редакции журнала решает отправиться в невероятное приключение
12
Голограмма для короля
6.5
492
оценки
IMDb
6.1
Моя оценка
0
492 уже оценили
США
,
Германия
,
Великобритания
,
Франция
/
2016
/
1 ч. 38 мин.
/
18+
драма
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
4
Трейлеры
1
Рецензия
В поисках удачи американский бизнесмен отправляется в Саудовскую Аравию
13
Всегда говори «Да»
7.8
2711
оценок
IMDb
6.8
Моя оценка
0
2711 уже оценили
США
,
Австралия
/
2008
/
1 ч. 44 мин.
/
16+
мелодрама
комедия
Смотреть за 69 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
3
Рецензии
Главный герой заключает сделку, по условиям которой на все вопросы и предложения он должен отвечать только согласием
14
Голый романтик
IMDb
5.9
Моя оценка
0
2 уже оценили
Австралия
/
2019
/
1 ч. 41 мин.
мелодрама
комедия
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Романтическая комедия о парне, готовым на многое ради настоящей любви
15
Толстяки
6.3
42
оценки
IMDb
6.6
Моя оценка
0
42 уже оценили
Испания
/
2009
/
1 ч. 50 мин.
/
16+
драма
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Трагикомедия об избыточном весе, диетах и жизни вообще
16
За сигаретами
6.6
146
оценок
IMDb
6.4
Моя оценка
0
146 уже оценили
Франция
/
2013
/
1 ч. 56 мин.
/
16+
драма
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Немолодая женщина решает изменить свою жизнь и уезжает куда глаза глядят
17
Лучшие дни впереди
6.4
94
оценки
IMDb
6.3
Моя оценка
0
94 уже оценили
Франция
/
2013
/
1 ч. 34 мин.
/
16+
драма
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Кто сказал, что уход на пенсию — это начало конца, а не новое начало?
18
Ешь, молись, люби
7.1
1152
оценки
IMDb
5.8
Моя оценка
0
1152 уже оценили
США
/
2010
/
2 ч. 13 мин.
/
16+
драма
мелодрама
Смотреть за 129 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
4
Рецензии
Экранизация книги «Есть. Молиться. Любить» с Джулией Робертс в главной роли
19
Под солнцем Тосканы
7.7
239
оценок
IMDb
6.7
Моя оценка
0
239 уже оценили
США
,
Италия
/
2003
/
1 ч. 53 мин.
/
16+
драма
мелодрама
комедия
Смотреть за 69 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
2
Рецензии
Экранизация автобиографического романа Фрэнсис Мэйс, в котором улыбчивая американка находит счастье в солнечной Италии
20
Токийская невеста
5.9
151
оценка
IMDb
6.3
Моя оценка
0
151 уже оценил
Бельгия
,
Канада
,
Франция
/
2014
/
1 ч. 40 мин.
/
16+
мелодрама
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Экранизация романа Амели Нотомб о молодой француженке из Токио, влюбившейся в японца
21
Хороший год
7.9
786
оценок
IMDb
7.0
Моя оценка
0
786 уже оценили
США
,
Великобритания
/
2006
/
1 ч. 58 мин.
/
16+
драма
мелодрама
комедия
Смотреть за 79 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
2
Рецензии
Романтическая история о французском солнце, способном высушить самые сильные английские дожди
22
Повар на колесах
7
4138
оценок
IMDb
7.3
Моя оценка
0
4138 уже оценили
США
/
2014
/
1 ч. 54 мин.
/
12+
драма
комедия
семейный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
5
Трейлеры
1
Рецензия
Шеф-повар теряет работу в известном ресторане Лос-Анджелеса и открывает собственную закусочную на колесах
23
Тропы
7.2
195
оценок
IMDb
7.2
Моя оценка
0
195 уже оценили
Австралия
/
2013
/
1 ч. 53 мин.
/
16+
драма
биография
приключения
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
4
Трейлеры
2
Рецензии
История молодой девушки, которая преодолела пешком всю Австралию вместе с четырьмя верблюдами и собакой
24
Невероятная история почтальона Шеваля
IMDb
7.1
Моя оценка
0
Бельгия
,
Франция
/
2018
/
1 ч. 45 мин.
биография
Смотреть за 199 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Обычный почтальон 33 года строил удивительной красоты дворец для своей любимой дочери
25
Пэд Мен
6.6
31
оценка
IMDb
8.0
Моя оценка
0
31 уже оценил
Индия
/
2018
/
2 ч. 12 мин.
/
12+
комедия
биография
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Биографическая драма о тамильце, чье изобретение стало настоящим спасением для индийских женщин
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