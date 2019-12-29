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Фильмы и мультфильмы про мышей смотреть онлайн

Автор подборки:Кино Mail.ru
Интеллигентный Стюарт Литтл, шеф-повар Реми и великий сыщик Бэзил — вспоминаем ярчайших грызунов в истории кино в честь самого милого символа нового 2020 года
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1
Мышиная охота
7.4562
оценки
IMDb6.4
Моя оценка
0
562 уже оценили
США/1997/1 ч. 38 мин./0+
Смотреть за 397 р.
1Трейлер1Рецензия
Два брата пытаются выкурить одну-единственную мышку из огромного старинного особняка
2
Стюарт Литтл
7961
оценка
IMDb5.9
Моя оценка
0
961 уже оценил
США, Германия/1999/1 ч. 24 мин./0+
Смотреть за 199 р.
1Трейлер1Рецензия
Семья усыновляет маленького и очаровательного мышонка Стюарта Литтла. Однако их кот не столь рад такому пополнению в семье
3
Стюарт Литтл 2
6.3360
оценок
IMDb5.4
Моя оценка
0
360 уже оценили
США/2002/1 ч. 17 мин./12+
Смотреть за 199 р.
1Трейлер1Рецензия
Сиквел фильма о приключениях мышонка по имени Стюарт Литтл
4
Стюарт Литтл 3: Зов природы
5.149
оценок
IMDb4.3
Моя оценка
0
49 уже оценили
США/2005/1 ч. 15 мин./12+
Смотреть за 69 р.
1Трейлер
Продолжение приключений неугомонного белого мышонка
5
Рататуй
7.915820
оценок
IMDb8.0
Моя оценка
0
15820 уже оценили
США/2007/1 ч. 51 мин./0+
Смотреть за 299 р.
1Трейлер3Рецензии
Деревенская крыса становится секретным шеф-поваром парижского ресторана
6
Фантазия
7.3552
оценки
IMDb7.8
Моя оценка
0
552 уже оценили
США/1940/2 ч. 4 мин./0+
Смотреть за 69 р.
Необычный музыкальный мультконцерт от студии «Дисней» и знаменитого дирижера Леопольда Стоковски
7
Щелкунчик
7.98235
оценок
IMDb7.6
Моя оценка
0
8235 уже оценили
СССР/1973/27 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Известный советский мультфильм по мотивам сказки Гофмана и балета Чайковского
8
Щелкунчик и четыре королевства
6.2204
оценки
IMDb5.5
Моя оценка
0
204 уже оценили
США/2018/1 ч. 39 мин./6+
Смотреть за 397 р.
3Трейлеры6Рецензии
Молодая девушка попадает в волшебное королевство, где пряничные солдаты сражаются с армией Мышиного Короля
9
Груффало
7.335
оценок
Моя оценка
0
35 уже оценили
Германия, Великобритания/2009/27 мин./0+
Смотреть бесплатно
Короткометражная экранизация детской сказки британской писательницы
10
Дочурка Груффало
6.516
оценок
IMDb7.1
Моя оценка
0
16 уже оценили
Германия, Великобритания/2011/27 мин.
Смотреть бесплатно
1Рецензия
Продолжение приключений храброго мышонка
11
Приключения мышонка
5.4100
оценок
IMDb5.0
Моя оценка
0
100 уже оценили
Аргентина, Перу/2012/1 ч. 25 мин./0+
Смотреть бесплатно
4Трейлеры
Мультфильм о том, как коварные крысы решили захватить волшебную мышиную страну
12
Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя
7.5280
оценок
IMDb7.9
Моя оценка
0
280 уже оценили
Франция/2012/1 ч. 20 мин./0+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры2Рецензии
Мультфильм о дружбе медведя и мышки
13
Гамба
6.915
оценок
IMDb5.1
Моя оценка
0
15 уже оценили
Япония/2015/1 ч. 33 мин./6+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры
Приключения храброго мышонка Гамбы, который борется за освобождение своего родного острова от власти свирепого Норои
14
Смывайся
6.3371
оценка
IMDb6.6
Моя оценка
0
371 уже оценил
США, Великобритания/2006/1 ч. 21 мин./0+
Смотреть за 99 р.
1Трейлер1Рецензия
Привыкший к роскошной жизни крыс Родди оказывается в самой обычной канализации
15
Спасатели
6.742
оценки
IMDb6.9
Моя оценка
0
42 уже оценили
США/1977/1 ч. 18 мин.
Смотреть за 99 р.
1Трейлер
Добрая анимационная сказка от мастеров студии «Дисней»
16
Приключения Десперо
5234
оценки
IMDb6.1
Моя оценка
0
234 уже оценили
США, Великобритания/2008/1 ч. 33 мин./0+
Смотреть за 99 р.
2Трейлеры1Рецензия
Приключения храброго мышонка — экранизация сказки Кейт Дикамилло
17
Великий мышиный сыщик
8.294
оценки
IMDb7.2
Моя оценка
0
94 уже оценили
США/1986/1 ч. 14 мин./0+
Смотреть за 229 р.
1Трейлер1Рецензия
Американский полнометражный мультфильм по мотивам серии повестей «Бэзил с Бэйкер-стрит»
18
Ведьмы
7.6174
оценки
IMDb6.8
Моя оценка
0
174 уже оценили
США, Великобритания/1990/1 ч. 31 мин./0+
Смотреть за 69 р.
1Трейлер
Семейное фэнтези Николаса Роуга с Анжеликой Хьюстон и Роуэном Эткинсоном
19
Американская история
7.185
оценок
IMDb6.9
Моя оценка
0
85 уже оценили
США/1986/1 ч. 20 мин./0+
Смотреть за 99 р.
1Трейлер
Полнометражный мультфильм о приключениях мышей-иммигрантов, променявших суровую российскую действительность на призрачный блеск американской мечты
20
Американская история 2: Фивел едет на Запад
IMDb6.5
Моя оценка
0
10 уже оценили
США/1991/1 ч. 15 мин./0+
Смотреть за 99 р.
1Трейлер
Сиквел мультфильма «Американский хвост»
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