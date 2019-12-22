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Советские драмы про отношения смотреть онлайн

Автор подборки:Кино Mail.ru
Герои этих проникновенных и нетривиальных советских драм сталкиваются с кризисом в отношениях, переживают непримиримые разногласия и страдают от одиночества вдвоем — «Кино Mail.ru» с ностальгией вспоминает, как люди жили и как тонко чувствовали
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1
С любимыми не расставайтесь
7.23257
оценок
IMDb7.1
Моя оценка
0
3257 уже оценили
СССР/1979/1 ч. 16 мин./12+
Смотреть бесплатно
2Рецензии
Советская кинолента о глубоком чувстве, осознать которое влюбленные смогли только после расставания
2
Единственная
7.41148
оценок
IMDb6.5
Моя оценка
0
1148 уже оценили
СССР/1975/1 ч. 36 мин./6+
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Молодой муж возвращается из армии и узнает, что супруга ему изменяла
3
Жена ушла
6.371
оценка
IMDb7.7
Моя оценка
0
71 уже оценил
СССР/1979/1 ч. 31 мин./16+
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Не выдержав напряжения и накопившихся разногласий в семье, женщина уходит из дома, пытаясь стать счастливой без любимого человека и ребенка
4
Отпуск в сентябре
7.6977
оценок
IMDb8.0
Моя оценка
0
977 уже оценили
СССР/1979/2 ч. 15 мин./12+
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1Трейлер1Рецензия
Психологическая драма по мотивам пьесы Александра Вампилова «Утиная охота»
5
Опасный возраст
7.5995
оценок
IMDb7.0
Моя оценка
0
995 уже оценили
СССР/1981/1 ч. 25 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Рецензия
История о супругах, в жизни которых происходит переоценка жизненных ценностей и подведение итогов прожитых лет, ведущих к разводу
6
Июльский дождь
7.5865
оценок
IMDb7.6
Моя оценка
0
865 уже оценили
СССР/1966/1 ч. 49 мин./0+
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1Трейлер
Экзистенциальная драма о душевных переживаниях советской интеллигенции середины 60-х
7
Осень
7159
оценок
IMDb7.1
Моя оценка
0
159 уже оценили
СССР/1974/1 ч. 33 мин./0+
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1Трейлер1Рецензия
Мелодрама о встрече двух бывших влюбленных, много лет не видевших друг друга
8
Мелочи жизни
5.736
оценок
Моя оценка
0
36 уже оценили
СССР/1980/1 ч. 5 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Рассказ об одном обычном дне из жизни семьи накануне развода
9
О любви
8267
оценок
IMDb7.0
Моя оценка
0
267 уже оценили
СССР/1970/1 ч. 17 мин./12+
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Советская мелодрама о женщине, которая тщетно ждет, когда в ее жизнь придет любовь
10
Умеете ли вы жить?
6.311
оценок
Моя оценка
0
11 уже оценили
СССР/1970/1 ч. 5 мин.
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После непродолжительной семейной жизни девушка понимает, что ошиблась в избраннике, и жаждет вернуться в родной город
11
Осенний марафон
7.86170
оценок
IMDb7.9
Моя оценка
0
6170 уже оценили
СССР/1979/1 ч. 29 мин./12+
Смотреть бесплатно
3Рецензии
Грустная философская комедия о человеке, который пытается быть хорошим для всех
12
Влюблен по собственному желанию
7.65014
оценок
IMDb7.4
Моя оценка
0
5014 уже оценили
СССР/1982/1 ч. 29 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер2Рецензии
Лирическая комедия о настоящем чувстве
13
Время для размышлений
6.8164
оценки
IMDb7.3
Моя оценка
0
164 уже оценили
СССР/1983/1 ч. 5 мин./0+
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Мелодрама о семейных буднях с Верой Алентовой и Владимиром Меньшовым в главных ролях
14
Не сошлись характерами
798
оценок
Моя оценка
0
98 уже оценили
СССР/1989
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Семейный психолог, которая помогла множеству пар справиться с трудностями, сталкивается с проблемами в собственной семье
15
Если можешь, прости...
7102
оценки
IMDb6.4
Моя оценка
0
102 уже оценили
СССР/1984/1 ч. 24 мин./12+
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Мужчина встречает на вокзале свою бывшую жену с ее новым мужем и узнает, что они собираются в тот же санаторий, что и он
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