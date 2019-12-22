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Советская кинолента о глубоком чувстве, осознать которое влюбленные смогли только после расставания
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Молодой муж возвращается из армии и узнает, что супруга ему изменяла
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Не выдержав напряжения и накопившихся разногласий в семье, женщина уходит из дома, пытаясь стать счастливой без любимого человека и ребенка
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История о супругах, в жизни которых происходит переоценка жизненных ценностей и подведение итогов прожитых лет, ведущих к разводу
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Экзистенциальная драма о душевных переживаниях советской интеллигенции середины 60-х
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Советская мелодрама о женщине, которая тщетно ждет, когда в ее жизнь придет любовь
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После непродолжительной семейной жизни девушка понимает, что ошиблась в избраннике, и жаждет вернуться в родной город