2 Единственная 7.4 1148

оценок IMDb6.5 Моя оценка 0 1148 уже оценили СССР / 1975 / 1 ч. 36 мин. / 6+ драма Смотреть бесплатно Хочу посмотреть Молодой муж возвращается из армии и узнает, что супруга ему изменяла

3 Жена ушла 6.3 71

оценка IMDb7.7 Моя оценка 0 71 уже оценил СССР / 1979 / 1 ч. 31 мин. / 16+ драма Смотреть бесплатно Хочу посмотреть Не выдержав напряжения и накопившихся разногласий в семье, женщина уходит из дома, пытаясь стать счастливой без любимого человека и ребенка

5 Опасный возраст 7.5 995

оценок IMDb7.0 Моя оценка 0 995 уже оценили СССР / 1981 / 1 ч. 25 мин. / 12+ драма Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Рецензия История о супругах, в жизни которых происходит переоценка жизненных ценностей и подведение итогов прожитых лет, ведущих к разводу

6 Июльский дождь 7.5 865

оценок IMDb7.6 Моя оценка 0 865 уже оценили СССР / 1966 / 1 ч. 49 мин. / 0+ драма Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер Экзистенциальная драма о душевных переживаниях советской интеллигенции середины 60-х

7 Осень 7 159

оценок IMDb7.1 Моя оценка 0 159 уже оценили СССР / 1974 / 1 ч. 33 мин. / 0+ мелодрама Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер 1 Рецензия Мелодрама о встрече двух бывших влюбленных, много лет не видевших друг друга

8 Мелочи жизни 5.7 36

оценок Моя оценка 0 36 уже оценили СССР / 1980 / 1 ч. 5 мин. / 0+ драма Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер Рассказ об одном обычном дне из жизни семьи накануне развода

9 О любви 8 267

оценок IMDb7.0 Моя оценка 0 267 уже оценили СССР / 1970 / 1 ч. 17 мин. / 12+ драма мелодрама Смотреть бесплатно Хочу посмотреть Советская мелодрама о женщине, которая тщетно ждет, когда в ее жизнь придет любовь