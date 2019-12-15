Mail.ru
Почта
Мой Мир
Одноклассники
Игры
Знакомства
Новости
Поиск
Все проекты
Все проекты
выход
Регистрация
Вход
<!-- /rb/2803?brandsafety=0 --><!-- //rb/2803?brandsafety=0 -->
<!-- /rb/4983?brandsafety=0 --><!-- //rb/4983?brandsafety=0 -->
s
s
Наверх
Подборки
7 сериалов
И тебя вылечат: 7 народных телехитов про врачей
20 сериалов
20 отличных зарубежных сериалов 2019 года, которые вы пропустили
10 сериалов
Обнять и плакать: 10 свежих российских сериалов про любовь
20 сериалов
Давай останемся дома: уютные сериалы для затяжного уикенда
9 сериалов
Дорвались: «Екатерина» и еще 8 сериалов о женщинах у власти
10 фильмов
Дылда, танки, тишина: 10 сильных военных драм последних лет
13 фильмов
Ужас-ужас! 13 пугающих хорроров, которые вы могли пропустить
20 фильмов
Снежный ромком: 20 зимних комедий для отличного настроения
10 фильмов
От мымры до королевы: 10 незабываемых фильмов с Алисой Фрейндлих
20 фильмов
Пришельцы, кошки, декабристы: 20 главных фильмов зимы
Дом
Как переделывают кинотеатр «Художественный»: фото
Как украсить квартиру к Новому году, если осталось меньше месяца
Как выглядит «графский» таунхаус в Петербурге
Новые военные драмы смотреть онлайн
Автор подборки:
Кино Mail.ru
От пронзительного рассказа о молодых фронтовичках и ленинградского «Титаника» до кровавой Афганской войны и трагических событий в Югославии — переживаем самые печальные страницы истории в отечественных военных драмах последних лет
Только те, которым я не поставил оценку
Сортировать
по Порядку
Порядку
Рейтингу
Количеству голосов
Кажется, вы посмотрели все фильмы подборки. Смотрите также все
подборки фильмов
и
подборки сериалов
1
Дылда
7.1
310
оценок
IMDb
7.2
Моя оценка
0
310 уже оценили
Россия
/
2019
/
2 ч. 10 мин.
/
16+
драма
Смотреть за 69 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Две женщины возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград и пытаются обрести новую жизнь в руинах
2
Балканский рубеж
7.5
814
оценок
IMDb
6.6
Моя оценка
0
814 уже оценили
Россия
,
Сербия
/
2019
/
2 ч. 31 мин.
/
16+
драма
боевик
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
8
Рецензии
История о 600-километровом марш-броске российского миротворческого батальона из Боснии на военный аэродром в Косово
3
Т-34
7
3814
оценок
IMDb
6.4
Моя оценка
0
3814 уже оценили
Россия
/
2019
/
2 ч. 15 мин.
/
12+
драма
боевик
военный
приключения
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
7
Трейлеры
37
Рецензии
Реальная история о том, как советский танкист оказывается в плену и его отбирают в экипаж «живых мишеней»
4
Крик тишины
7.5
196
оценок
Моя оценка
0
196 уже оценили
Россия
/
2019
/
1 ч. 37 мин.
/
6+
драма
военный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
Военная драма о блокадном Ленинграде и маленьком мальчике, брошенном матерью
5
Спасти Ленинград
5.3
793
оценки
IMDb
6.8
Моя оценка
0
793 уже оценили
Россия
/
2019
/
1 ч. 40 мин.
/
12+
драма
военный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
8
Рецензии
Военная драма о реальных событиях 1941 года, когда во время эвакуации людей из осажденного Ленинграда баржа №752 попала в сильный шторм и под обстрел авиации
6
Братство
5.5
156
оценок
Моя оценка
0
156 уже оценили
Россия
/
2019
/
1 ч. 53 мин.
/
16+
драма
боевик
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
3
Рецензии
Военная драма Павла Лунгина о молодом лейтенанте, который рискует жизнью ради своей дивизии
7
Тобол
6.1
244
оценки
IMDb
5.0
Моя оценка
0
244 уже оценили
Россия
/
2019
/
1 ч. 48 мин.
/
16+
драма
исторический
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
4
Рецензии
Картина об истории российской Азии в эпоху реформ Петра Великого по мотивам романа Алексея Иванова
8
Прощаться не будем
6
346
оценок
Моя оценка
0
346 уже оценили
Россия
/
2018
/
1 ч. 54 мин.
/
6+
драма
военный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
3
Рецензии
Осенью 1941 года диверсанты пытаются помешать защитникам Калинина отстоять свой город
9
Несокрушимый
5.8
1703
оценки
IMDb
5.1
Моя оценка
0
1703 уже оценили
Россия
/
2018
/
1 ч. 30 мин.
/
12+
драма
военный
исторический
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
21
Рецензии
История о подвиге экипажа советского танка КВ-1, преградившего путь вражеской машинной колонне летом 1942 года
10
Танки
7.1
722
оценки
IMDb
4.8
Моя оценка
0
722 уже оценили
Россия
/
2018
/
1 ч. 35 мин.
/
12+
военный
исторический
приключения
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
7
Рецензии
История необычного создания самого известного отечественного танка Т-34
Другие подборки
10 фильмов
От мымры до королевы: 10 незабываемых фильмов с Алисой Фрейндлих
20 фильмов
Снежный ромком: 20 зимних комедий для отличного настроения
7 сериалов
И тебя вылечат: 7 народных телехитов про врачей
25 фильмов
Кидман стреляет, Бланшетт исчезает: 25 детективов со звездами
20 фильмов
Пришельцы, кошки, декабристы: 20 главных фильмов зимы
8 фильмов
Мечтатели, волшебники и домовые: 8 новых фильмов для всей семьи
20 сериалов
20 отличных зарубежных сериалов 2019 года, которые вы пропустили
30 фильмов
Скузи, синьора: 30 очаровательных итальянских комедий
10 сериалов
Обнять и плакать: 10 свежих российских сериалов про любовь
30 фильмов
30 новых фильмов со звездами, которые вы могли пропустить
Поделиться с друзьями:
Расписание фильма
«
»
Список
На карте
Сегодня
Весь день
Утро
День
Вечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
Скрыть
Показать
Смотреть онлайн
Новинки
Фильмы
Сериалы
Телешоу
Каналы ТВ
Подборки
Рекомендации
Подборки фильмов
Подборки сериалов
Фильмы
Расписание и билеты
Лучшие фильмы
Фильмы онлайн
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Лучшие сериалы
Сериалы онлайн
Календарь сериалов
Все сериалы
Телешоу
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звёзды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.Ru
О компании
Реклама
Отменить
Мобильная версия
Редакция
Условия использования материалов
Обратная связь