Дылда, танки, тишина: 10 сильных военных драм последних лет

1 Дылда 7.1 310

оценок IMDb7.2 Моя оценка 0 310 уже оценили Россия / 2019 / 2 ч. 10 мин. / 16+ драма Смотреть за 69 р. Хочу посмотреть 1 Трейлер Две женщины возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград и пытаются обрести новую жизнь в руинах

3 Т-34 7 3814

оценок IMDb6.4 Моя оценка 0 3814 уже оценили Россия / 2019 / 2 ч. 15 мин. / 12+ драма боевик военный приключения Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 7 Трейлеры 37 Рецензии Реальная история о том, как советский танкист оказывается в плену и его отбирают в экипаж «живых мишеней»

4 Крик тишины 7.5 196

оценок Моя оценка 0 196 уже оценили Россия / 2019 / 1 ч. 37 мин. / 6+ драма военный Смотреть бесплатно Хочу посмотреть Военная драма о блокадном Ленинграде и маленьком мальчике, брошенном матерью

5 Спасти Ленинград 5.3 793

оценки IMDb6.8 Моя оценка 0 793 уже оценили Россия / 2019 / 1 ч. 40 мин. / 12+ драма военный Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 2 Трейлеры 8 Рецензии Военная драма о реальных событиях 1941 года, когда во время эвакуации людей из осажденного Ленинграда баржа №752 попала в сильный шторм и под обстрел авиации

6 Братство 5.5 156

оценок Моя оценка 0 156 уже оценили Россия / 2019 / 1 ч. 53 мин. / 16+ драма боевик Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер 3 Рецензии Военная драма Павла Лунгина о молодом лейтенанте, который рискует жизнью ради своей дивизии