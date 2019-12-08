Снежный ромком: 20 зимних комедий для отличного настроения

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Автор подборки:
Кино Mail.ru
Петров выдает двойной тулуп, Зеллвегер замерзает в Майами, а Курцын и Максимова ужинают голышом — заснеженные пейзажи уютных мелодрам и морозная свежесть любимых комедий идеально подойдут для зимнего настроения
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1
Семейное ограбление
6.2
317
оценок
IMDb
5.5
Моя оценка
0
317 уже оценили
Франция
/
2017
/
1 ч. 31 мин.
/
16+
комедия
приключения
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Две дочери от разных матерей впервые встречаются друг с другом и своим отцом, гениальным вором
2
Любите Куперов
6.1
273
оценки
IMDb
5.8
Моя оценка
0
273 уже оценили
США
/
2015
/
1 ч. 47 мин.
/
16+
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
1
Рецензия
Четыре поколения клана Куперов собираются вместе в канун Рождества
3
Замерзшая из Майами
6.9
2075
оценок
IMDb
5.6
Моя оценка
0
2075 уже оценили
США
,
Канада
/
2009
/
1 ч. 37 мин.
/
12+
мелодрама
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Люси переезжает по работе из жаркого Майами в холодную Миннесоту, где она пытается справится с трудностями
4
Семь ужинов
6.4
386
оценок
IMDb
5.3
Моя оценка
0
386 уже оценили
Россия
/
2019
/
1 ч. 31 мин.
/
12+
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
1
Рецензия
Чтобы удержать жену, главный герой предлагает ей пойти на эксперимент и поужинать с ним семь раз
5
Форс-мажор
5
58
оценок
IMDb
7.3
Моя оценка
0
58 уже оценили
Дания
,
Норвегия
,
Франция
,
Швеция
/
2014
/
2 ч.
/
12+
драма
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Во время отпуска в Альпах семья за обедом увидела, как сходит лавина — это навсегда изменило их жизнь
6
Лед
7.1
1564
оценки
IMDb
6.9
Моя оценка
0
1564 уже оценили
Россия
/
2018
/
1 ч. 53 мин.
/
12+
мелодрама
комедия
Смотреть за 397 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
17
Рецензии
История юной спортсменки, которая, несмотря на трудности, уверенно идет к своей мечте
7
Реальная любовь
7.9
9479
оценок
IMDb
7.6
Моя оценка
0
9479 уже оценили
США
,
Великобритания
,
Франция
/
2003
/
2 ч. 15 мин.
/
16+
драма
мелодрама
комедия
Смотреть за 397 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
3
Рецензии
Это все о любви
8
Пока ты спал
7.7
2031
оценка
IMDb
6.7
Моя оценка
0
2031 уже оценил
США
/
1995
/
1 ч. 43 мин.
/
12+
мелодрама
комедия
Смотреть за 69 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Молодая девушка спасает мужчину своей мечты, тот впадает в кому, а его семья принимает ее за его невесту
9
День сурка
8
29665
оценок
IMDb
8.0
Моя оценка
0
29665 уже оценили
США
/
1993
/
1 ч. 41 мин.
/
12+
мелодрама
комедия
фэнтези
Смотреть за 199 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
4
Рецензии
Фантастическая комедия о ценности одного дня
10
Отпуск по обмену
7.7
6046
оценок
IMDb
6.9
Моя оценка
0
6046 уже оценили
США
/
2006
/
2 ч. 18 мин.
/
16+
мелодрама
комедия
Смотреть за 99 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Романтическая комедия о том, как полезно иногда бывает сменить обстановку
11
Интуиция
7.6
2355
оценок
IMDb
6.9
Моя оценка
0
2355 уже оценили
США
/
2001
/
1 ч. 27 мин.
/
12+
мелодрама
комедия
Смотреть за 129 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Мужчина и женщина решили проверить судьбу в предновогоднюю пору
12
Рождество на двоих
7.1
93
оценки
IMDb
6.6
Моя оценка
0
93 уже оценили
США
,
Великобритания
/
2019
/
16+
мелодрама
комедия
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
2
Рецензии
Эмилия Кларк работает эльфом в рождественском магазине и постоянно принимает неверные решения
13
Север
5.8
65
оценок
IMDb
6.7
Моя оценка
0
65 уже оценили
Норвегия
/
2009
/
1 ч. 18 мин.
/
16+
драма
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Трогательная история о бесконечном путешествии на край света
14
Удачи, Сэм
4.4
13
оценок
IMDb
6.0
Моя оценка
0
13 уже оценили
Бельгия
,
Франция
/
2015
/
1 ч. 31 мин.
комедия
спорт
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Спортивная комедия о двух друзьях, пытающихся спасти свой бизнес при помощи участия в Олимпийских играх
15
Самолетом, поездом, машиной
7.6
139
оценок
IMDb
7.6
Моя оценка
0
139 уже оценили
США
/
1987
/
1 ч. 33 мин.
/
12+
драма
комедия
приключения
Смотреть за 129 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Нил пытается сквозь множество препятствий добраться дома ко Дню Благодарения. Компанию ему составляет растяпа Дел
16
К черту на рога
6.4
211
оценок
IMDb
6.6
Моя оценка
0
211 уже оценили
Италия
/
2016
/
1 ч. 26 мин.
/
16+
комедия
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Главный хит итальянского кинопроката всех времен с популярнейшим комиком Кекко Дзалоне в главной роли
17
Привет семье!
7
118
оценок
IMDb
6.3
Моя оценка
0
118 уже оценили
США
/
2005
/
1 ч. 43 мин.
/
12+
драма
мелодрама
комедия
Смотреть за 129 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
2
Рецензии
Эксцентричная семейка Стоунов, которая отличается «редкостным единением и взаимопониманием», собирается вместе в канун Рождества
18
Красивые девушки
6.2
51
оценка
IMDb
7.1
Моя оценка
0
51 уже оценил
США
/
1996
/
1 ч. 52 мин.
/
16+
драма
мелодрама
комедия
Смотреть за 129 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Неторопливый фильм про простые человеческие отношения для уютного зимнего вечера
19
Эдди «Орел»
7.3
937
оценок
IMDb
7.4
Моя оценка
0
937 уже оценили
США
,
Германия
,
Великобритания
/
2016
/
1 ч. 46 мин.
/
16+
драма
комедия
биография
спорт
Смотреть за 79 р.
Хочу посмотреть
5
Трейлеры
1
Рецензия
Невероятная история о трамплинисте Эдди по прозвищу Орел, который прославился своими неудачами
20
Тайна Аляски
6.5
18
оценок
IMDb
6.7
Моя оценка
0
18 уже оценили
США
,
Канада
/
1999
/
1 ч. 59 мин.
/
16+
драма
комедия
спорт
Смотреть за 69 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Спортивная драма о небольшом городке на Аляске, где очень любят хоккей
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