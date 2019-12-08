Снежный ромком: 20 зимних комедий для отличного настроения

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Зимние комедии смотреть онлайн

Автор подборки:Кино Mail.ru
Петров выдает двойной тулуп, Зеллвегер замерзает в Майами, а Курцын и Максимова ужинают голышом — заснеженные пейзажи уютных мелодрам и морозная свежесть любимых комедий идеально подойдут для зимнего настроения
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1
Семейное ограбление
6.2317
оценок
IMDb5.5
Моя оценка
0
317 уже оценили
Франция/2017/1 ч. 31 мин./16+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры
Две дочери от разных матерей впервые встречаются друг с другом и своим отцом, гениальным вором
2
Любите Куперов
6.1273
оценки
IMDb5.8
Моя оценка
0
273 уже оценили
США/2015/1 ч. 47 мин./16+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры1Рецензия
Четыре поколения клана Куперов собираются вместе в канун Рождества
3
Замерзшая из Майами
6.92075
оценок
IMDb5.6
Моя оценка
0
2075 уже оценили
США, Канада/2009/1 ч. 37 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Люси переезжает по работе из жаркого Майами в холодную Миннесоту, где она пытается справится с трудностями
4
Семь ужинов
6.4386
оценок
IMDb5.3
Моя оценка
0
386 уже оценили
Россия/2019/1 ч. 31 мин./12+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры1Рецензия
Чтобы удержать жену, главный герой предлагает ей пойти на эксперимент и поужинать с ним семь раз
5
Форс-мажор
558
оценок
IMDb7.3
Моя оценка
0
58 уже оценили
Дания, Норвегия, Франция, Швеция/2014/2 ч. /12+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры
Во время отпуска в Альпах семья за обедом увидела, как сходит лавина — это навсегда изменило их жизнь
6
Лед
7.11564
оценки
IMDb6.9
Моя оценка
0
1564 уже оценили
Россия/2018/1 ч. 53 мин./12+
Смотреть за 397 р.
2Трейлеры17Рецензии
История юной спортсменки, которая, несмотря на трудности, уверенно идет к своей мечте
7
Реальная любовь
7.99479
оценок
IMDb7.6
Моя оценка
0
9479 уже оценили
США, Великобритания, Франция/2003/2 ч. 15 мин./16+
Смотреть за 397 р.
1Трейлер3Рецензии
Это все о любви
8
Пока ты спал
7.72031
оценка
IMDb6.7
Моя оценка
0
2031 уже оценил
США/1995/1 ч. 43 мин./12+
Смотреть за 69 р.
1Трейлер1Рецензия
Молодая девушка спасает мужчину своей мечты, тот впадает в кому, а его семья принимает ее за его невесту
9
День сурка
829665
оценок
IMDb8.0
Моя оценка
0
29665 уже оценили
США/1993/1 ч. 41 мин./12+
Смотреть за 199 р.
1Трейлер4Рецензии
Фантастическая комедия о ценности одного дня
10
Отпуск по обмену
7.76046
оценок
IMDb6.9
Моя оценка
0
6046 уже оценили
США/2006/2 ч. 18 мин./16+
Смотреть за 99 р.
1Трейлер1Рецензия
Романтическая комедия о том, как полезно иногда бывает сменить обстановку
11
Интуиция
7.62355
оценок
IMDb6.9
Моя оценка
0
2355 уже оценили
США/2001/1 ч. 27 мин./12+
Смотреть за 129 р.
1Трейлер1Рецензия
Мужчина и женщина решили проверить судьбу в предновогоднюю пору
12
Рождество на двоих
7.193
оценки
IMDb6.6
Моя оценка
0
93 уже оценили
США, Великобритания/2019/16+
Расписание и билеты
2Трейлеры2Рецензии
Эмилия Кларк работает эльфом в рождественском магазине и постоянно принимает неверные решения
13
Север
5.865
оценок
IMDb6.7
Моя оценка
0
65 уже оценили
Норвегия/2009/1 ч. 18 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Трогательная история о бесконечном путешествии на край света
14
Удачи, Сэм
4.413
оценок
IMDb6.0
Моя оценка
0
13 уже оценили
Бельгия, Франция/2015/1 ч. 31 мин.
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Спортивная комедия о двух друзьях, пытающихся спасти свой бизнес при помощи участия в Олимпийских играх
15
Самолетом, поездом, машиной
7.6139
оценок
IMDb7.6
Моя оценка
0
139 уже оценили
США/1987/1 ч. 33 мин./12+
Смотреть за 129 р.
1Трейлер1Рецензия
Нил пытается сквозь множество препятствий добраться дома ко Дню Благодарения. Компанию ему составляет растяпа Дел
16
К черту на рога
6.4211
оценок
IMDb6.6
Моя оценка
0
211 уже оценили
Италия/2016/1 ч. 26 мин./16+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры
Главный хит итальянского кинопроката всех времен с популярнейшим комиком Кекко Дзалоне в главной роли
17
Привет семье!
7118
оценок
IMDb6.3
Моя оценка
0
118 уже оценили
США/2005/1 ч. 43 мин./12+
Смотреть за 129 р.
1Трейлер2Рецензии
Эксцентричная семейка Стоунов, которая отличается «редкостным единением и взаимопониманием», собирается вместе в канун Рождества
18
Красивые девушки
6.251
оценка
IMDb7.1
Моя оценка
0
51 уже оценил
США/1996/1 ч. 52 мин./16+
Смотреть за 129 р.
1Трейлер1Рецензия
Неторопливый фильм про простые человеческие отношения для уютного зимнего вечера
19
Эдди «Орел»
7.3937
оценок
IMDb7.4
Моя оценка
0
937 уже оценили
США, Германия, Великобритания/2016/1 ч. 46 мин./16+
Смотреть за 79 р.
5Трейлеры1Рецензия
Невероятная история о трамплинисте Эдди по прозвищу Орел, который прославился своими неудачами
20
Тайна Аляски
6.518
оценок
IMDb6.7
Моя оценка
0
18 уже оценили
США, Канада/1999/1 ч. 59 мин./16+
Смотреть за 69 р.
1Трейлер
Спортивная драма о небольшом городке на Аляске, где очень любят хоккей
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