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Слово пацана. Кровь на асфальте. Фильм о фильме

Слово пацана. Кровь на асфальте. Фильм о фильме (2024)

2024документальный

Сюжет фильма «Слово пацана. Кровь на асфальте. Фильм о фильме»

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В 2023 году сериал о казанских пацанах, перемолотых стремительно меняющимся и жестоким миром конца 1980-х, прогремел на всю страну. Но что вдохновило его авторов рассказать эту историю на экране? От каких личных воспоминаний из советского детства отталкивался режиссер и соавтор сценария Жора Крыжовников при создании сериала? Откуда взялась идея с картонным пианино Пальто и утюгом Ералаша? Какая песня могла звучать в картине вместо «Седой ночи» и как съемки повлияли на Ивана Янковского? Об этом и многом другом — включая интригующую историю с пересъемками финала — в кадре рассказывают те, благодаря кому «Слово пацана» встретил такой оглушительный успех, включая Крыжовникова, автора сценария Андрея Золотарева и остальных членов съемочной группы, а также звезд проекта — от Ивана Янковского и Сергея Бурунова до Рузиля Минекаева, Леона Кемстача и Анны Пересильд.

«Слово пацана. Кровь на асфальте. Фильм о фильме» — документальный фильм о том, как снимали самый громкий сериал 2023 года.

Режиссер

Анна Веселова

В ролях

Жора Крыжовников, Андрей Золотарев, Федор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Слава Копейкин, Анна Пересильд, Елизавета Базыкина, Сергей Бурунов, Ярослав Могильников, Анастасия Красовская, Лев Зулькарнаев, Александр Самойленко мл., Варвара Куприна, Юрий Коробейников, Галина Стрижевская, Роберт Гараев

Страна

Россия
Возрастные ограничения
18 +
Подробнее

Трейлер

Кадры

15
Кадр из Слово пацана. Кровь на асфальте. Фильм о фильме
Кадр из Слово пацана. Кровь на асфальте. Фильм о фильме
Кадр из Слово пацана. Кровь на асфальте. Фильм о фильме
Кадр из Слово пацана. Кровь на асфальте. Фильм о фильме
Кадр из Слово пацана. Кровь на асфальте. Фильм о фильме
15
фотографий
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