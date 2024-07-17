Слово пацана. Кровь на асфальте. Фильм о фильме (2024)

В 2023 году сериал о казанских пацанах, перемолотых стремительно меняющимся и жестоким миром конца 1980-х, прогремел на всю страну. Но что вдохновило его авторов рассказать эту историю на экране? От каких личных воспоминаний из советского детства отталкивался режиссер и соавтор сценария Жора Крыжовников при создании сериала? Откуда взялась идея с картонным пианино Пальто и утюгом Ералаша? Какая песня могла звучать в картине вместо «Седой ночи» и как съемки повлияли на Ивана Янковского? Об этом и многом другом — включая интригующую историю с пересъемками финала — в кадре рассказывают те, благодаря кому «Слово пацана» встретил такой оглушительный успех, включая Крыжовникова, автора сценария Андрея Золотарева и остальных членов съемочной группы, а также звезд проекта — от Ивана Янковского и Сергея Бурунова до Рузиля Минекаева, Леона Кемстача и Анны Пересильд.

«Слово пацана. Кровь на асфальте. Фильм о фильме» — документальный фильм о том, как снимали самый громкий сериал 2023 года.