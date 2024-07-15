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Ячейка общества

Ячейка общества (2024)

Ячейка общества
20241 ч. 32 мин.драма

Сюжет фильма «Ячейка общества»

:

Молодые родители готовятся к новому этапу в своей жизни. Их дочка наконец-то идет в детский сад! И если для папы-айтишника ничего особенно не изменится, то для мамы, пять лет сидевшей в декрете, это означает долгожданный глоток забытого чувства свободы… Это ощущение кружит героине голову, и она даже позволяет себе невинный флирт с новым знакомым. Но дочка, сделавшая неверные выводы из увиденного, рассказывает обо всем папе. Неужели счастливой «ячейке общества» пришел конец? Смогут ли молодые родители повзрослеть и вместе преодолеть испытание, выпавшее на долю их семьи?

«Ячейка общества» — драма о молодой семье и брачных ценностях. Главные роли в фильме сыграли Анастасия Красовская, Кузьма Котрелев, Герда Пугачева и Семен Шкаликов.

Режиссер

Алена Званцова

В ролях

Анастасия Красовская, Кузьма Котрелев, Герда Пугачева, Семен Шкаликов, Софья Ежова, Наталья Самсонова

Страна

Россия
Возрастные ограничения
18 +
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Трейлер

Кадры

10
Кадр из Ячейка общества
Кадр из Ячейка общества
Кадр из Ячейка общества
Кадр из Ячейка общества
Кадр из Ячейка общества
10
фотографий
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Ячейка общества (2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Ячейка общества. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Ячейка общества, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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