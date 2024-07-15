Ячейка общества (2024)

Молодые родители готовятся к новому этапу в своей жизни. Их дочка наконец-то идет в детский сад! И если для папы-айтишника ничего особенно не изменится, то для мамы, пять лет сидевшей в декрете, это означает долгожданный глоток забытого чувства свободы… Это ощущение кружит героине голову, и она даже позволяет себе невинный флирт с новым знакомым. Но дочка, сделавшая неверные выводы из увиденного, рассказывает обо всем папе. Неужели счастливой «ячейке общества» пришел конец? Смогут ли молодые родители повзрослеть и вместе преодолеть испытание, выпавшее на долю их семьи?

«Ячейка общества» — драма о молодой семье и брачных ценностях. Главные роли в фильме сыграли Анастасия Красовская, Кузьма Котрелев, Герда Пугачева и Семен Шкаликов.