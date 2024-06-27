Арбенина (2024)

Диана Арбенина вот уже больше тридцати лет является бессменным лидером «Ночных снайперов» — легендарной рок-группы, собирающей полные стадионы на своих концертах. Но к статусу звезды она пришла далеко не сразу. В ее жизни были как взлеты, так и падения, радость материнства и горечь утраты близких, но певица всегда сохраняла свое жизнелюбие и желание творить. Прожив с ней всего один день, полный репетиций, встреч, общения с детьми и родителями, можно представить себе и всю ее жизнь.

«Арбенина» — документальный фильм о Диане Арбениной и ее творческом пути, приуроченный к 50-летнему юбилею певицы.