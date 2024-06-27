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Арбенина

Арбенина (2024)

2024документальныймузыкальный

Сюжет фильма «Арбенина»

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Диана Арбенина вот уже больше тридцати лет является бессменным лидером «Ночных снайперов» — легендарной рок-группы, собирающей полные стадионы на своих концертах. Но к статусу звезды она пришла далеко не сразу. В ее жизни были как взлеты, так и падения, радость материнства и горечь утраты близких, но певица всегда сохраняла свое жизнелюбие и желание творить. Прожив с ней всего один день, полный репетиций, встреч, общения с детьми и родителями, можно представить себе и всю ее жизнь.

«Арбенина» — документальный фильм о Диане Арбениной и ее творческом пути, приуроченный к 50-летнему юбилею певицы.

Режиссер

Ангелина Ашман

В ролях

Диана Арбенина, Галина Федченко, Марта Арбенина, Артем Арбенин, Стас Веселов, Денис Жданов, Сергей Макаров

Страна

Россия
Возрастные ограничения
18 +
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Трейлер

Кадры

6
Кадр из Арбенина
Кадр из Арбенина
Кадр из Арбенина
Кадр из Арбенина
Кадр из Арбенина
Кадр из Арбенина
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Арбенина (2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Арбенина. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Арбенина, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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