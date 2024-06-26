Беляковы в отпуске (2024)

Комедия о приключениях героя из скетч-шоу «Наша Russia» Сергея Белякова из Таганрога, который очень любит разговаривать с телевизором. На этот раз Сергей Беляков отправляется в отпуск в Турцию вместе со своей семьей. На месте герои узнают, что по ошибке оплатили отель на следующий год, а денег на обратную дорогу у них нет. В этой сложной ситуации Беляковы встречают своих закадычных врагов Дубравиных, перед которыми решают предстать настоящими олигархами и пустить им пыль в глаза.

«Беляковы в отпуске» — спин-офф популярного скетч-шоу «Наша Russia» с Сергеем Светлаковым в главной роли.