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Беляковы в отпуске

Беляковы в отпуске (2024)

2024комедияприключения

Сюжет фильма «Беляковы в отпуске»

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Комедия о приключениях героя из скетч-шоу «Наша Russia» Сергея Белякова из Таганрога, который очень любит разговаривать с телевизором. На этот раз Сергей Беляков отправляется в отпуск в Турцию вместе со своей семьей. На месте герои узнают, что по ошибке оплатили отель на следующий год, а денег на обратную дорогу у них нет. В этой сложной ситуации Беляковы встречают своих закадычных врагов Дубравиных, перед которыми решают предстать настоящими олигархами и пустить им пыль в глаза.

«Беляковы в отпуске» — спин-офф популярного скетч-шоу «Наша Russia» с Сергеем Светлаковым в главной роли.

Режиссер

Александр Назаров

В ролях

Сергей Светлаков, Андрей Мерзликин, Мария Горбань, Светлана Листова, Александр Новиков, Маргарита Галич, Рухин Магеррамов, Алексей Фалько, Аюб Цингиев, Владислав Демченко, София Мейер, Анастасия Сомова

Страна

Россия
Возрастные ограничения
16 +
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Трейлер

Кадры

3
Кадр из Беляковы в отпуске
Кадр из Беляковы в отпуске
Кадр из Беляковы в отпуске

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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Беляковы в отпуске (2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Беляковы в отпуске. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Беляковы в отпуске, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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