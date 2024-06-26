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Еретик (2024)

Heretic

2024триллеружасы

Сюжет фильма «Еретик»

:

Две молодые католички стучатся в очередную дверь, чтобы узнать, не хочет ли поговорить хозяин дома о Боге. Им открывает приятный на вид мужчина средних лет и приглашает девушек в дом, чтобы за беседой угостить их черничным пирогом. Однако вскоре становится ясно, что никакого пирога не будет. Вместе этого героинь ждет ужасающая игра внутри странного дома-ловушки, из которого есть два выхода. И этот выбор станет самым сложным испытанием их веры.

«Еретик» — хоррор-триллер студии A24 от режиссерского тандема Скотта Бека и Брайана Вудса. Главную роль в фильме исполняет Хью Грант.

Режиссеры

Скотт Бек, Брайан Вудс

В ролях

Хью Грант, Софи Тэтчер, Хлоя Ист, Эль МакКиннон, Ривер Кодак, Стефани Лавин, Кэролин Эдейр, Эль Янг

Страна

США

Премьера

14 ноября (РФ)
15 ноября (Мир)
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Трейлер

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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Еретик (Heretic, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Еретик. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Еретик, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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