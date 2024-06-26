Еретик (2024)

Две молодые католички стучатся в очередную дверь, чтобы узнать, не хочет ли поговорить хозяин дома о Боге. Им открывает приятный на вид мужчина средних лет и приглашает девушек в дом, чтобы за беседой угостить их черничным пирогом. Однако вскоре становится ясно, что никакого пирога не будет. Вместе этого героинь ждет ужасающая игра внутри странного дома-ловушки, из которого есть два выхода. И этот выбор станет самым сложным испытанием их веры.

«Еретик» — хоррор-триллер студии A24 от режиссерского тандема Скотта Бека и Брайана Вудса. Главную роль в фильме исполняет Хью Грант.