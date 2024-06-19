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Зверь внутри

Зверь внутри (2024)

The Beast Within

Зверь внутри
2024драматриллеружасы

Сюжет фильма «Зверь внутри»

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10-летняя Уиллоу и ее родители живут отшельниками в диких лесах Англии. Серия странных событий заставляет девочку задуматься о том, почему же все это время мама с папой избегали внешнего мира. Однажды она решает проследить за родителями, отправившись вслед за ними в глубину леса. Так героиня узнает страшную тайну своего отца, превращающегося в ужасного монстра. А вскоре и саму Уиллоу настигает родовое проклятие, которое семья так отчаянно пыталась скрывать...

«Зверь внутри» — британский фильм ужасов с Китом Харингтоном и Эшли Каммингс в главных ролях.

Режиссер

Александр Дж. Фаррелл

В ролях

Кит Харингтон, Эшли Каммингс, Джеймс Космо, Кэолинн Спринголл, Йен Джиллз, Мартина МакКлементс

Страна

Великобритания

Премьера

22 июля (Мир)
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Трейлер

Кадры

Кадр из Зверь внутри
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Зверь внутри (The Beast Within, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Зверь внутри. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Зверь внутри, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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