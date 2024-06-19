Зверь внутри (2024)

10-летняя Уиллоу и ее родители живут отшельниками в диких лесах Англии. Серия странных событий заставляет девочку задуматься о том, почему же все это время мама с папой избегали внешнего мира. Однажды она решает проследить за родителями, отправившись вслед за ними в глубину леса. Так героиня узнает страшную тайну своего отца, превращающегося в ужасного монстра. А вскоре и саму Уиллоу настигает родовое проклятие, которое семья так отчаянно пыталась скрывать...

«Зверь внутри» — британский фильм ужасов с Китом Харингтоном и Эшли Каммингс в главных ролях.