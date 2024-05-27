Мухадракон (2024)

10-летний Леша — хрупкий мечтательный мальчик, который решается на преступление ради своей одноклассницы Лизы. После того, как ее мама вышла замуж и улетела в другую страну, девочка вдруг перестала расти. Леша крадет мамину брошь в виде стрекозы, чтобы продать ее и купить Лизе билет к маме. Всех участников операции «Мухадракон» ждут удивительные приключения и непростые испытания.

«Мухадракон» — детский приключенческий фильм Татьяны Колгановой, роли в котором исполнили Ирина Пегова, Константин Крюков, Светлана Немоляева и другие.