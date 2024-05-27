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Мухадракон

Мухадракон (2024)

20241 ч. 49 мин.комедиядетскийприключениясемейный

Сюжет фильма «Мухадракон»

:

10-летний Леша — хрупкий мечтательный мальчик, который решается на преступление ради своей одноклассницы Лизы. После того, как ее мама вышла замуж и улетела в другую страну, девочка вдруг перестала расти. Леша крадет мамину брошь в виде стрекозы, чтобы продать ее и купить Лизе билет к маме. Всех участников операции «Мухадракон» ждут удивительные приключения и непростые испытания.

«Мухадракон» — детский приключенческий фильм Татьяны Колгановой, роли в котором исполнили Ирина Пегова, Константин Крюков, Светлана Немоляева и другие.

Режиссер

Татьяна Колганова

В ролях

Всеволод Клименок, Адель Гудаускас, Полина Руденко, Артур Гаврилов, Майк Малтон, Ирина Пегова, Константин Крюков, Светлана Немоляева, Михаил Трухин, Федор Лавров, Анна Алексахина, Александр Половцев

Страна

Россия
Возрастные ограничения
6 +
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Трейлер

Кадры

4
Кадр из Мухадракон
Кадр из Мухадракон
Кадр из Мухадракон
Кадр из Мухадракон
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Мухадракон (2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Мухадракон. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Мухадракон, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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