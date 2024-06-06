События разворачиваются в 1991-м году. Журналистка из Нью-Йорка Рут хочет узнать больше об истории своей семьи и отправляется со своим отцом Эдеком в Польшу, где он провел свое детство. Однако Эдек — человек, переживший Холокост, для которого возвращение на родину напоминает об этих травматических событиях. Не находя в себе сил взглянуть в лицо собственному прошлому, он всячески саботирует поездку, чем создаёт множество комичных ситуаций, но при этом отношения Эдека с Рут становятся все сложнее.

«Моя семья» (2024) — драматическая комедия со Стивеном Фраем и звездой сериала «Девочки» Линой Данэм в главных ролях. Фильм снят по книге Лили Бретт «Слишком много мужчин».