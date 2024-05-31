Девушка и море (2024)

Труди Эдерле родилась в 1905 году в Нью-Йорке в семье немецких иммигрантов. Уже в 12 лет девочка стала самой молодой рекордсменкой в плавании, после чего последовали другие мировые рекорды, участие в олимпийских играх и — легендарный заплыв через Ла-Манш. 6 августа 1925 года 20-летняя Труди стала первой женщиной в мире, переплывшей Ла-Манш и сделавшей это за рекордные 14 часов 34 минуты, на два часа быстрее ее предшественника.

Фильм режиссера Хоакима Роннинга основан на истории американской пловчихи Гертруды Эдерле, описанной в книге Гленна Стаута «Девушка и море: как Труди Эдерле покорила Ла-Манш и вдохновила мир». Главную роль сыграла Дэйзи Ридли.