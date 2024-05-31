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Девушка и море

Девушка и море (2024)

Young Woman and the Sea

20241 ч. 40 мин.драмамелодрамабиография

Сюжет фильма «Девушка и море»

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Труди Эдерле родилась в 1905 году в Нью-Йорке в семье немецких иммигрантов. Уже в 12 лет девочка стала самой молодой рекордсменкой в плавании, после чего последовали другие мировые рекорды, участие в олимпийских играх и — легендарный заплыв через Ла-Манш. 6 августа 1925 года 20-летняя Труди стала первой женщиной в мире, переплывшей Ла-Манш и сделавшей это за рекордные 14 часов 34 минуты, на два часа быстрее ее предшественника.

Фильм режиссера Хоакима Роннинга основан на истории американской пловчихи Гертруды Эдерле, описанной в книге Гленна Стаута «Девушка и море: как Труди Эдерле покорила Ла-Манш и вдохновила мир». Главную роль сыграла Дэйзи Ридли.

Режиссер

Хоаким Роннинг

В ролях

Дэйзи Ридли, Тильда Кобэм-Херви, Стивен Грэм, Ким Бодния, Жанетт Хайн, Итан Раус, Башар Рахаль, Док Батлер, Роберт Идс, Тесса Бонем Джонс

Страна

Великобритания

Премьера

31 мая (Мир)
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Трейлер

Кадры

11
Кадр из Девушка и море
Кадр из Девушка и море
Кадр из Девушка и море
Кадр из Девушка и море
Кадр из Девушка и море
11
фотографий

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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Девушка и море (Young Woman and the Sea, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Девушка и море. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Девушка и море, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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