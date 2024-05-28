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Фолия

Фолия (2023)

Follia

IMDb6.8
Фолия
20231 ч. 24 мин.драма

Сюжет фильма «Фолия»

:

Марк Вольте — прославленный режиссер, который возвращается на родную Сицилию вместе со своей женой Люсией. По пути на остров они встречают странную пару, которая ведет себя крайне вызывающе: мужчину по имени Циклоп и женщину по имени Навсика. Но прибыв на место, они вскоре узнают, что Циклоп — тоже режиссер, по фамилии Китон. Надеясь вновь разжечь страсть в отношениях с женой Навсикой, он предлагает ей сыграть в фильме и обращается к Марку с предложением о сотрудничестве.

«Фолия» — драматический фильм со Стефано Кассетти («В ночь») и Даниилом Воробьевым («Гром: Трудное детство») в главных ролях.

Режиссер

Шарль Герен Сюрвиль

В ролях

Стефано Кассетти, Даниил Воробьев, Манал Исса, Марго Шателье, Николя Ночелла, Анита Чуи, Камилла Дюгаст, Мари Люс Пенниси, Джанни Сальво, Гуя Йело, Шарль Герен Сюрвиль

Страна

Австрия, Гонконг, Италия, Китай, Франция
Возрастные ограничения
18 +
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Трейлеры

2

Кадры

8
Кадр из Фолия
Кадр из Фолия
Кадр из Фолия
Кадр из Фолия
Кадр из Фолия
8
фотографий
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Фолия (Follia, 2023): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Фолия. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Фолия, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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