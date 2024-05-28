Фолия (2023)

Марк Вольте — прославленный режиссер, который возвращается на родную Сицилию вместе со своей женой Люсией. По пути на остров они встречают странную пару, которая ведет себя крайне вызывающе: мужчину по имени Циклоп и женщину по имени Навсика. Но прибыв на место, они вскоре узнают, что Циклоп — тоже режиссер, по фамилии Китон. Надеясь вновь разжечь страсть в отношениях с женой Навсикой, он предлагает ей сыграть в фильме и обращается к Марку с предложением о сотрудничестве.

«Фолия» — драматический фильм со Стефано Кассетти («В ночь») и Даниилом Воробьевым («Гром: Трудное детство») в главных ролях.