Новый год в Березовке (2024)

Накануне Нового года семейная пара Кошкиных решает обокрасть своих соседей — состоятельную семью Морозовых. Забравшись в их дом, горе-грабители обнаруживают детей, оставленных родителями под домашним арестом в наказание за ссору. Героев захватывает вихрь неожиданных приключений и проблем, среди которых — пропавшие миллионы и криминальные авторитеты во главе с мафиозным боссом по кличке Аллигатор.

«Новый год в Березовке» — семейная комедия режиссера Ольги Ланд. Роли в фильме сыграли Дмитрий Нагиев, Анна Уколова, София Петрова, Марк Богатырев и другие.