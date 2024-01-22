События фильма разворачиваются на отдаленном острове Олдерни в начале 1960-х годов. Агнес — телефонный оператор, которая работает в небольшой хижине и соединяет абонентов с их контактами. Однажды женщине поступает тревожный звонок. Звонит пожилая женщина, а затем медсестра, которая утверждает, что их похитили. Агнес пытается поднять тревогу, но ее не воспринимают всерьез. Женщина понимает, что судьба двух человек находится в ее руках. Она пытается выяснить, где находятся похищенные, пользуясь только своим коммутатором.

«Тревожный звонок» (2023) — психологический герметичный триллер о телефонистке, которая пытается удаленно спасти похищенных женщин, находясь на изолированном острове.