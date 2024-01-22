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Тревожный звонок

Тревожный звонок (2023)

On the Line

IMDb5.6
20231 ч. 14 мин.драматриллердетектив

Сюжет фильма «Тревожный звонок»

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События фильма разворачиваются на отдаленном острове Олдерни в начале 1960-х годов. Агнес — телефонный оператор, которая работает в небольшой хижине и соединяет абонентов с их контактами. Однажды женщине поступает тревожный звонок. Звонит пожилая женщина, а затем медсестра, которая утверждает, что их похитили. Агнес пытается поднять тревогу, но ее не воспринимают всерьез. Женщина понимает, что судьба двух человек находится в ее руках. Она пытается выяснить, где находятся похищенные, пользуясь только своим коммутатором.

«Тревожный звонок» (2023) — психологический герметичный триллер о телефонистке, которая пытается удаленно спасти похищенных женщин, находясь на изолированном острове.

Режиссер

Оливер Пирн

В ролях

Виктория Люси, Ройс Пирресон, Харриет Уолтер, Джоэнн Роджерс, Шинах Гован, Эндрю Каллаган, Алых Назир

Страна

Великобритания
Возрастные ограничения
18 +
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Трейлер

Кадры

10
Кадр из Тревожный звонок
Кадр из Тревожный звонок
Кадр из Тревожный звонок
Кадр из Тревожный звонок
Кадр из Тревожный звонок
10
фотографий

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Виновный
Виновный
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Тревожный звонок (On the Line, 2023): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Тревожный звонок. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Тревожный звонок, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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