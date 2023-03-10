Полночь с дьяволом (2023)

1977-й год. Некогда популярное вечернее ток-шоу «Ночные совы» с ведущим Джеком Делроем теряет рейтинги. Пытаясь спасти передачу от закрытия, Джек решает провести необычный Хэллоуинский выпуск 31-го октября, в котором гостями станут ясновидящий, гипнотизер и парапсихолог, написавшая книгу «Разговоры с дьяволом», вместе с ее якобы одержимой подопечной. Однако когда во время прямой трансляции Джек просит гостью провести сеанс беседы с дьяволом, в студии начинается настоящий хаос, и на свободу вырывается страшное зло.

«Полночь с дьяволом» — фильм ужасов, снятый в формате «найденной пленки». В главной роли — Дэвид Дастмалчян, известный по фильмам «Человек-муравей» (2015) и «Человек-муравей и Оса» (2018).