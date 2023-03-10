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Полночь с дьяволом

Полночь с дьяволом (2023)

Late Night with the Devil

Расписание и билеты
IMDb7.5
20231 ч. 33 мин.ужасы

Сюжет фильма «Полночь с дьяволом»

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1977-й год. Некогда популярное вечернее ток-шоу «Ночные совы» с ведущим Джеком Делроем теряет рейтинги. Пытаясь спасти передачу от закрытия, Джек решает провести необычный Хэллоуинский выпуск 31-го октября, в котором гостями станут ясновидящий, гипнотизер и парапсихолог, написавшая книгу «Разговоры с дьяволом», вместе с ее якобы одержимой подопечной. Однако когда во время прямой трансляции Джек просит гостью провести сеанс беседы с дьяволом, в студии начинается настоящий хаос, и на свободу вырывается страшное зло.

«Полночь с дьяволом» — фильм ужасов, снятый в формате «найденной пленки». В главной роли — Дэвид Дастмалчян, известный по фильмам «Человек-муравей» (2015) и «Человек-муравей и Оса» (2018).

Режиссеры

Камерон Кайрнес, Колин Кайрнес

В ролях

Давид Дастмалчян, Лаура Гордон, Йен Блисс, Файсаль Баззи, Ингрид Торелли, Рис Аутери, Джош Квон Тарт, Джорджина Хэйг, Стив Музакис, Кристофер Кирби

Страна

Австралия, ОАЭ
Возрастные ограничения
18 +
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Расписание в Москве
Сегодня
25.04.2024 (четверг)
Время сеанса
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
00:00
03:00
Только сеансы в 2D
Только сеансы в 3D
Найдено 0 сеансов в 0 кинотеатрах
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
25.04.2024 (четверг)
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Только сеансы в 2D
Только сеансы в 3D

Трейлеры

2

Кадры

13
Кадр из Полночь с дьяволом
Кадр из Полночь с дьяволом
Кадр из Полночь с дьяволом
Кадр из Полночь с дьяволом
Кадр из Полночь с дьяволом
13
фотографий
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Полночь с дьяволом (Late Night with the Devil, 2023): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Полночь с дьяволом. Также вы можете приобрести билеты, посмотреть трейлер к фильму Полночь с дьяволом, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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