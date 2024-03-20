Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
След киллера

След киллера (2024)

Damaged

2024драматриллербоевикдетективкриминал

Сюжет фильма «След киллера»

:

Серийный убийца несколько лет держал в страхе весь Чикаго, однако полиции так и не удалось выйти на след киллера. Преступник исчез так же неожиданно, как и появился, и спустя время о нем все забыли. Но только не детектив Дэн Лоусон, занимавшийся этим делом. Через пять лет герой едет в Шотландию, где начинают происходить похожие убийства. Отправившись на другой конец света, Лоусон должен поймать убийцу, одной из жертв которого когда-то стала его любимая женщина.

«След киллера» (2024) — экшен-триллер от обладателя премии BAFTA Терри МакДонафа. Главные роли в фильме сыграли Сэмюэл Л. Джексон и Венсан Кассель.

Режиссер

Терри МакДонаф

В ролях

Сэмюэл Л. Джексон, Венсан Кассель, Джанни Капальди, Джон Ханна, Кейт Дики, Брайан МакКарди, Николетт Макьюн, Саманта Кохлан, Майкл Гест, Марк Холден

Страна

США, Великобритания
Возрастные ограничения
18 +
Подробнее

Трейлер

Кадры

17
Кадр из След киллера
Кадр из След киллера
Кадр из След киллера
Кадр из След киллера
Кадр из След киллера
17
фотографий
Читайте также
Константин Хабенский
Хабенский высказался о важности профильного образования для актеров
Аугуст Диль
Стало известно, что в России восхитило сыгравшего Воланда актера
Брюс Уиллис с внучкой (фото: соцсети)
Деми Мур поделилась редким фото Брюса Уиллиса с внучкой
Василий Ливанов
Ливанов назвал Пугачеву «пузырем на поверхности воды»
Никита Кологривый
Полиция Новосибирска проводит проверку в отношении Кологривого
Кадр из фильма «Герой наших снов»
Блестящая драма абсурда: чем всех удивил новый фильм с Николасом Кейджем
Кадр из фильма «Природа любви»
Фильм на вечер: французский ромком, смешной и чувственный одновременно
Николь Кидман (фото: Elle)
Николь Кидман приняла участие в дерзкой фотосессии
Виктор и Федор Добронравовы
Виктор Добронравов об отце: «Все папины роли еще впереди»
Никита Кологривый
Никита Кологривый захотел снять фильм про геолога из Новосибирска
Василий Ливанов
Василий Ливанов раскритиковал режиссера советского «Шерлока Холмса»
Леонид Ярмольник
Леонид Ярмольник рассказал, какого кино не хватает в России
Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол заявил о желании сыграть Бэтмена
Аарон Тейлор-Джонсон
Раскрыт вероятный исполнитель роли Джеймса Бонда в новом фильме
Елена Папанова
Дочь Папанова рассказала об увольнении из театра Ермоловой
Наталья Рудова
Наталья Рудова «побрилась налысо» ради фотосессии в духе «Дюны»
Алек Болдуин на съемках фильма «Ржавчина»
Оружейница «Ржавчины» оспорит обвинение в непредумышленном убийстве
Доминик Сигал (фото: соцсети)
Сын Стивена Сигала женился на российской модели
Трейлер дня: Софья Эрнст и Павел Деревянко ищут золото
Иван Ургант и Наталья Кикнадзе
Ургант, Киркоров, Алентова простились с Александром Ширвиндтом
Прощание с Александром Ширвиндтом
Ширвиндта проводили в последний путь криками «браво»
Последний клиент
Фильм на вечер: виртуозный скандинавский триллер, обманывающий ожидания
Никита Кологривый, фото: Маша Ковшова, предоставлено актером
Звезда «Слова пацана» снова попал в скандал
Том Круз
Тома Круза назвали «бурундуком» из-за новых фото папарацци
Брайс Даллас Ховард и Рон Ховард
Режиссер «Игр разума» объяснил, почему запрещал дочери сниматься в кино
Мира Сорвино
Мира Сорвино рассказала, как Харви Вайнштейн испортил ее карьеру
Дэвид Сайдлер
Обладатель «Оскара» за «Король говорит!» умер на рыбалке
Питер Уир
Режиссер «Шоу Трумана» ушел из кино
Элизабет Херли с сыном
Элизабет Херли рассказала, как снималась в откровенных сценах в фильме сына
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»
«Дюна 2» обошла первую часть по сборам и приблизилась к $500 миллионам
Все новости
Новые трейлеры
Кадр из фильма «След киллера»
След киллера
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Аколит»
Аколит
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Блиндаж»
Блиндаж
Трейлер №2
Кадр из фильма «Фуриоса»
Фуриоса: Хроники Безумного Макса
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Пацан против всех»
Пацан против всех
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Сенсация»
Сенсация
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Золото Умальты»
Золото Умальты
Трейлер №2
Кадр из сериала «Обоюдное согласие. Новый сезон» (2 сезон)
Обоюдное согласие
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме След киллера (Damaged, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму След киллера. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму След киллера, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь