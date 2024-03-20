Серийный убийца несколько лет держал в страхе весь Чикаго, однако полиции так и не удалось выйти на след киллера. Преступник исчез так же неожиданно, как и появился, и спустя время о нем все забыли. Но только не детектив Дэн Лоусон, занимавшийся этим делом. Через пять лет герой едет в Шотландию, где начинают происходить похожие убийства. Отправившись на другой конец света, Лоусон должен поймать убийцу, одной из жертв которого когда-то стала его любимая женщина.

«След киллера» (2024) — экшен-триллер от обладателя премии BAFTA Терри МакДонафа. Главные роли в фильме сыграли Сэмюэл Л. Джексон и Венсан Кассель.