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Любовь зла

Любовь зла (2024)

Любовь зла
2024мелодрамакомедия

Сюжет фильма «Любовь зла»

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Максим — харизматичный, но неудачливый вор-домушник, задолжавший крупную сумму денег бандитам. Отправляясь на очередное ограбление, мужчина сталкивается с неожиданно вернувшейся хозяйкой дома Евой. Девушка в отчаянии — она только что узнала о том, что ее жених Костя изменил ей. В расстроенных чувствах она пытается сжечь все его вещи, а затем и вовсе свести счеты с жизнью. Не в силах оставаться в стороне, Максим решает вмешаться в происходящее, чтобы образумить Еву и не дать ей совершить непоправимое. Но этой встрече суждено спасти не только одну жизнь…

«Любовь зла» — комедия об исправлении через любовь с Никитой Кологривым и Екатериной Ковальчук в главных ролях.

Режиссеры

Гайк Асатрян, Денис Гуляр

В ролях

Никита Кологривый, Екатерина Ковальчук, Дмитрий Власкин, Владимир Сычев, Анна Ардова, Ольга Тумайкина, Ольга Турчак, Анастасия Чистякова

Страна

Россия
Возрастные ограничения
16 +
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Трейлер

Кадры

14
Кадр из Любовь зла
Кадр из Любовь зла
Кадр из Любовь зла
Кадр из Любовь зла
Кадр из Любовь зла
14
фотографий
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Любовь зла (2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Любовь зла. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Любовь зла, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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