Любовь зла (2024)

Максим — харизматичный, но неудачливый вор-домушник, задолжавший крупную сумму денег бандитам. Отправляясь на очередное ограбление, мужчина сталкивается с неожиданно вернувшейся хозяйкой дома Евой. Девушка в отчаянии — она только что узнала о том, что ее жених Костя изменил ей. В расстроенных чувствах она пытается сжечь все его вещи, а затем и вовсе свести счеты с жизнью. Не в силах оставаться в стороне, Максим решает вмешаться в происходящее, чтобы образумить Еву и не дать ей совершить непоправимое. Но этой встрече суждено спасти не только одну жизнь…

«Любовь зла» — комедия об исправлении через любовь с Никитой Кологривым и Екатериной Ковальчук в главных ролях.