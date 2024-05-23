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Кореша

Кореша (2024)

20241 ч. 25 мин.комедиябоевик

Сюжет фильма «Кореша»

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Макс попадает в очередную передрягу, угнав коллекционный «Кадиллак» у местного авторитетного бизнесмена Германа Эдуардовича. Герою пытается помочь его верный друг Гусь, который сам оказывается в заложниках у Гуся и вынужден разгребать бесхозные гаражи под строительство лучшего отеля в Пензе. Гусем командует Михалыч, присматривающий и за студентом физиком-ядерщиком Фунтиком, который тоже отрабатывает здесь свои грехи. Сумеют ли друзья выпутаться из всего этого?

«Кореша» (2024) — экшен-комедия с Никитой Кологривым и Владимиром Карпуком в главных ролях, приквел сериала «Макс и Гусь».

Режиссер

Денис Павлов

В ролях

Никита Кологривый, Владимир Карпук, Георгий Дронов, Микита Воронов, Настасья Самбурская, Надежда Сысоева, Михаил Горевой, Глеб Калюжный, Марат Башаров, Сергей Рост, Игорь Жижикин, Сергей Комаров, Сергей Беляев, Никита Джигурда

Страна

Россия
Возрастные ограничения
18 +
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Трейлер

Кадры

16
Кадр из Кореша
Кадр из Кореша
Кадр из Кореша
Кадр из Кореша
Кадр из Кореша
16
фотографий

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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Кореша (2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Кореша. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Кореша, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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