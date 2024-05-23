Макс попадает в очередную передрягу, угнав коллекционный «Кадиллак» у местного авторитетного бизнесмена Германа Эдуардовича. Герою пытается помочь его верный друг Гусь, который сам оказывается в заложниках у Гуся и вынужден разгребать бесхозные гаражи под строительство лучшего отеля в Пензе. Гусем командует Михалыч, присматривающий и за студентом физиком-ядерщиком Фунтиком, который тоже отрабатывает здесь свои грехи. Сумеют ли друзья выпутаться из всего этого?

«Кореша» (2024) — экшен-комедия с Никитой Кологривым и Владимиром Карпуком в главных ролях, приквел сериала «Макс и Гусь».