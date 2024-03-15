Лучшей подруге Мэдди делают предложение, а самой Мэдди предлагают стать подружкой невесты. Все бы ничего, вот только девушка уже давно влюблена в жениха подруги. Однако с разбитым сердцем, решив отказаться от своих чувств, она принимает приглашение на их свадьбу в Ирландии. За пару дней до знаменательной даты Мэдди загадывает простое желание: найти настоящую любовь. На следующий день она неожиданно просыпается уже в роли невесты. Желание сбылось, и, кажется, ее любимый будет с ней… Вот только вскоре выясняется, что жених — совершенно не знакомый Мэдди мужчина.

«Ирландское желание» (2024) — комедийная мелодрама с Линдси Лохан.