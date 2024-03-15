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Ирландское желание

Ирландское желание (2024)

Irish Wish

20241 ч. 33 мин.мелодрамакомедияфэнтези

Сюжет фильма «Ирландское желание»

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Лучшей подруге Мэдди делают предложение, а самой Мэдди предлагают стать подружкой невесты. Все бы ничего, вот только девушка уже давно влюблена в жениха подруги. Однако с разбитым сердцем, решив отказаться от своих чувств, она принимает приглашение на их свадьбу в Ирландии. За пару дней до знаменательной даты Мэдди загадывает простое желание: найти настоящую любовь. На следующий день она неожиданно просыпается уже в роли невесты. Желание сбылось, и, кажется, ее любимый будет с ней… Вот только вскоре выясняется, что жених — совершенно не знакомый Мэдди мужчина.

«Ирландское желание» (2024) — комедийная мелодрама с Линдси Лохан.

Режиссер

Джанин Дамиан

В ролях

Линдси Лохан, Эдвард Спелирс, Александр Влахос, Аеша Карри, Элизабет Тан, Джасинта Мулкахи, Джейн Сеймур, Мэтти МакКейб, Доун Брэдфилд, Морис Бирн

Страна

США, Ирландия

Премьера

15 марта (Мир)
15 марта (Онлайн-премьера)
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Трейлер

Кадры

3
Кадр из Ирландское желание
Кадр из Ирландское желание
Кадр из Ирландское желание
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Ирландское желание (Irish Wish, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Ирландское желание. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Ирландское желание, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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