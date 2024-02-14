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Осторожно – любовь

Осторожно – любовь (2024)

2024мелодрама

Сюжет фильма «Осторожно – любовь»

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Семь историй о любви, верности и тайных желаниях, об отношениях с другими и самим собой. Герои новелл — студенты и топ-менеджеры, счастливые и не очень супруги и молодые люди в поисках счастья, приверженцы семейных ценностей и искатели приключений. Глава под названием «Се ля ви» расскажет о женатых героях, чью жизнь полностью меняет случайная встреча в ресторане. В драме «Муха» студентка Лена попадает в ловушку зависимых отношений с художником Максимом, а героиня новеллы «Сыграй на мне» скрипачка Алина пытается раскрыть свою сексуальность и становится доминатрикс.

«Осторожно — любовь» — киноальманах о превратностях любви в XXI веке, роли в котором сыграли Марина Александрова, Даниил Воробьев, Максим Виторган и другие звезды.

Режиссеры

Степан Коршунов, Кирилл Васильев, Лена Ланских, Раушания Рахимова, Егорий Степной, Иван Петров, Александр Цой

В ролях

Марина Александрова, Анна Снаткина, Виктор Васильев, Нино Нинидзе, Оскар Кучера, Даниил Воробьев, Максим Виторган, Иван Ивашкин, Мария Ахмедзянова, Рина Гришина, Максим Емельянов, Павел Баршак, Мила Ершова, Анастасия Красовская, Илья Малаков, Вольфганг Черни, Надежда Иванова

Страна

Россия
Возрастные ограничения
18 +
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Трейлер

Кадры

23
Кадр из Осторожно – любовь
Кадр из Осторожно – любовь
Кадр из Осторожно – любовь
Кадр из Осторожно – любовь
Кадр из Осторожно – любовь
23
фотографии
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Осторожно – любовь (2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Осторожно – любовь. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Осторожно – любовь, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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