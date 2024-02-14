Осторожно – любовь (2024)

Семь историй о любви, верности и тайных желаниях, об отношениях с другими и самим собой. Герои новелл — студенты и топ-менеджеры, счастливые и не очень супруги и молодые люди в поисках счастья, приверженцы семейных ценностей и искатели приключений. Глава под названием «Се ля ви» расскажет о женатых героях, чью жизнь полностью меняет случайная встреча в ресторане. В драме «Муха» студентка Лена попадает в ловушку зависимых отношений с художником Максимом, а героиня новеллы «Сыграй на мне» скрипачка Алина пытается раскрыть свою сексуальность и становится доминатрикс.

«Осторожно — любовь» — киноальманах о превратностях любви в XXI веке, роли в котором сыграли Марина Александрова, Даниил Воробьев, Максим Виторган и другие звезды.