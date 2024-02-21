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Роман Костомаров: Рожденный дважды

Роман Костомаров: Рожденный дважды (2024)

2024биографиядокументальный

Сюжет фильма «Роман Костомаров: Рожденный дважды»

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Документальный фильм о российском фигуристе Романе Костомарове, который расскажет о драматических событиях его жизни. В 2023 году спортсмен заболел гриппом, который вылился в крайне тяжелую пневмонию. Костомаров находился в коме, и после нескольких операций врачи были вынуждены ампутировать конечности. Несмотря ни на что, спустя месяцы реабилитации фигурист вновь вышел на лед. Это история борьбы Костомарова за свою жизнь и любимое дело, а также о тех людях, которые все это время поддерживали его, не давали сдаваться и заставляли идти вперед.

Режиссер

Михаил Щедринский

В ролях

Роман Костомаров, Оксана Домнина, Татьяна Навка, Илья Авербух, Александр Жулин, Максим Ставиский, Елена Вайцеховская, Денис Проценко

Страна

Россия
Возрастные ограничения
12 +
Подробнее

Трейлер

Кадры

7
Кадр из Роман Костомаров: Рожденный дважды
Кадр из Роман Костомаров: Рожденный дважды
Кадр из Роман Костомаров: Рожденный дважды
Кадр из Роман Костомаров: Рожденный дважды
Кадр из Роман Костомаров: Рожденный дважды
7
фотографий
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