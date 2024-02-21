Роман Костомаров: Рожденный дважды (2024)

Документальный фильм о российском фигуристе Романе Костомарове, который расскажет о драматических событиях его жизни. В 2023 году спортсмен заболел гриппом, который вылился в крайне тяжелую пневмонию. Костомаров находился в коме, и после нескольких операций врачи были вынуждены ампутировать конечности. Несмотря ни на что, спустя месяцы реабилитации фигурист вновь вышел на лед. Это история борьбы Костомарова за свою жизнь и любимое дело, а также о тех людях, которые все это время поддерживали его, не давали сдаваться и заставляли идти вперед.