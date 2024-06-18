Улыбка 2 (2024)

Продолжение фильма ужасов о демонической сущности, которая проявляется в людях через улыбку. После того, как человек видит зловещую гримасу, его настигает неминуемая смерть. С этой кошмарной реальностью приходится столкнуться и поп-звезде Скай Райли. Прямо накануне мирового тура певицу настигает страшное проклятие улыбки. Охваченная усиливающися страхом, усугубленным давлением славы, Скай оказывается лицом к лицу со своим темным прошлым. Девушка должна взять контроль над своей жизнью, пока она у нее еще есть.

«Улыбка 2» — сиквел хоррора 2022 года с Наоми Скотт в главной роли.