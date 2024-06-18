Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
Улыбка 2

Улыбка 2 (2024)

Smile Deluxe

Улыбка 2
2024триллеружасы

Сюжет фильма «Улыбка 2»

:

Продолжение фильма ужасов о демонической сущности, которая проявляется в людях через улыбку. После того, как человек видит зловещую гримасу, его настигает неминуемая смерть. С этой кошмарной реальностью приходится столкнуться и поп-звезде Скай Райли. Прямо накануне мирового тура певицу настигает страшное проклятие улыбки. Охваченная усиливающися страхом, усугубленным давлением славы, Скай оказывается лицом к лицу со своим темным прошлым. Девушка должна взять контроль над своей жизнью, пока она у нее еще есть.

«Улыбка 2» — сиквел хоррора 2022 года с Наоми Скотт в главной роли.

Режиссер

Паркер Финн

В ролях

Наоми Скотт, Лукас Гейдж, Розмари ДеУитт, Кайл Галлнер, Дилан Гелула, Питер Джейкобсон, Рауль Кастильо, Майлз Гутьеррес-Райли

Страна

США

Премьера

18 октября (Мир)
Подробнее

Трейлер

Кадры

Кадр из Улыбка 2

Похожие фильмы и сериалы

Улыбка
Читайте также
Кадр из фильма «Аквариум»
Фильм на вечер: пугающе реалистичная антиутопия с российскими звездами
Эмма Абайдуллина
Умерла вдова Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина
Брэд Питт на съемках фильма «Формула-1»
Стала известна дата выхода фильма о «Формуле-1» с Брэдом Питтом
Планета обезьян: Новое царство
Что смотрят в мире, кроме «Фуриосы»: топ-7 крупных киноновинок
Ида Галич на съемках (фото: соцсети)
Ида Галич работает над своим первым фильмом
Последний Ронин
Трейлер дня: Колокольников и Жизневский в опасных пустошах
Сальма Хайек и Анджелина Джоли
Сальма Хайек поздравила Анджелину Джоли с триумфом на театральной премии
Анук Эме
Умерла актриса Анук Эме из фильма «Мужчина и женщина»
Брук Шилдс
Перенесшая операцию Брук Шилдс вышла в свет в кроксах
Эль Фаннинг
Эль Фаннинг вышла в свет в классическом костюме с глубоким декольте
Чулпан Хаматова
Театр в Латвии запретил спектакль с Чулпан Хаматовой
Иэн МакКеллен в Москве
Исполнителя роли Гэндальфа во «Властелине колец» госпитализировали
Кадр из фильма «Копенгагена не существует»
Фильм на вечер: загадочная скандинавская мелодрама о созависимости
Елизавета Моряк и Сарик Андреасян
Сарик Андреасян подарил жене автомобиль
Анна Чиповская
Анна Чиповская показала себя в новом образе в день рождения
Агния Дитковските
Дитковските объяснила, почему не ходит на светские мероприятия
Дэниэл Рэдклифф и Эрин Дарк
Звезда «Гарри Поттера» посетил премию вместе с возлюбленной
Кадр из фильма «Вещество»
Трейлер дня: Деми Мур жаждет вечной молодости и красоты
Анна Снаткина и Виктор Васильев с дочерью Вероникой
11-летняя дочь Снаткиной рассказала, на что потратит свой первый гонорар
Лянка Грыу
Лянка Грыу рассказала о трудностях эмиграции
Кадр из фильма «10 жизней»
«10 жизней» возглавили российский прокат
Брюс Уиллис и Румер Уиллис (фото: соцсети)
Деми Мур опубликовала фото Брюса Уиллиса с дочерьми
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
Лопез публично обратилась к Аффлеку после слухов о разводе
Оксана Акиньшина
Оксана Акиньшина показала своего 11-летнего сына-выпускника
Анджелина Джоли с дочерью Вивьен
Анджелина Джоли пришла на премию с дочерью
Агата Муцениеце в шоу «Абсолютно другая нага» (фото: соцсети)
Муцениеце восхитила фанатов фото в откровенном образе
Рианна на церемонии вручения «Грэмми»
Рианна напишет саундтрек к новым «Смурфикам»
Софья Зайка
Звезда «Холопа» боится за карьеру Кологривого из-за скандалов
Михаил Боярский
Боярский рассказал о самочувствии после операции
Кинотеатр
Российский фильм вошел в конкурс Международного кинофестиваля в Мумбаи
Все новости
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Настоящая боль»
Настоящая боль
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Улыбка 2»
Улыбка 2
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Женщина в озере»
Женщина в озере
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Эмилия Перес»
Эмилия Перес
Трейлер (исп.)
Кадр из фильма «Последний Ронин»
Последний ронин
Тизер-трейлер
Кадр из сериала «Тайны Карениной»
Тайны Карениной
Трейлер
Кадр из фильма «Ханна. В игре»
Ханна. В игре
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Собиратель душ»
Собиратель душ
Дублированный трейлер №2
Рекомендуем посмотреть
«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Улыбка 2 (Smile Deluxe, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Улыбка 2. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Улыбка 2, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь