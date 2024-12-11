Марсельский моряк Эдмон Дантес любит прекрасную Мерседес и собирается жениться на ней. Но его жизнь рушится, когда из-за козней завистников он становится заключенным замка Иф. Спустя 14 лет Дантесу удается бежать из тюрьмы на необитаемый остров Монте-Кристо, в пещере которого он находит клад. Разбогатев и набравшись сил, он решает отомстить тем, кто когда-то разрушил его счастье.

«Граф Монте-Кристо» (2024) — французская экранизация знаменитого приключенческого романа Александра Дюма с Пьером Нине в главной роли.