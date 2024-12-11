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Граф Монте-Кристо (2024)

Le Comte de Monte-Cristo

2024триллерприключения

Сюжет фильма «Граф Монте-Кристо»

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Марсельский моряк Эдмон Дантес любит прекрасную Мерседес и собирается жениться на ней. Но его жизнь рушится, когда из-за козней завистников он становится заключенным замка Иф. Спустя 14 лет Дантесу удается бежать из тюрьмы на необитаемый остров Монте-Кристо, в пещере которого он находит клад. Разбогатев и набравшись сил, он решает отомстить тем, кто когда-то разрушил его счастье.

«Граф Монте-Кристо» (2024) — французская экранизация знаменитого приключенческого романа Александра Дюма с Пьером Нине в главной роли.

Режиссеры

Александр де Ла Пательер, Матьё Делапорт

В ролях

Пьерфранческо Фавино, Пьер Нинэ, Анаис Демустье, Вассили Шнайдер, Лоран Лафитт, Оскар Лесаж, Анамария Вартоломей, Жюльен де Сен-Жан, Патрик Милле, Бастьен Буллон, Майк Пэриш, Оливье Ле Монтаньер, Бруно Раффаэлли

Страна

Франция

Премьера

11 декабря (Мир)
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Трейлер

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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Граф Монте-Кристо (Le Comte de Monte-Cristo, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Граф Монте-Кристо. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Граф Монте-Кристо, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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