Миллиардер и наследник огромной корпорации Ларго Винч переживает непростые времена — его 15-летнего сына похитили террористы. После самоубийства своего делового партнера герой понимает, что эти два происшествия, вероятно, связаны одним и тем же заказчиком. Чтобы распутать круговорот насилия, Ларго отправляется в путь от Канады до Бирмы и Бангкока, чтобы найти логово врага, желающего его уничтожить.

«Ларго Винч: Гнев прошлого» (2024) — третья часть франшизы о Ларго Винче, основанной на одноименном бельгийском комиксе. Роли в фильме сыграли Томер Сисле, Джеймс Франко, Клотильда Эсме и другие.