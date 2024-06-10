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Ларго Винч: Гнев прошлого (2024)

Largo Winch: Le prix de l'argent

Ларго Винч: Гнев прошлого
2024триллербоевикприключения

Сюжет фильма «Ларго Винч: Гнев прошлого»

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Миллиардер и наследник огромной корпорации Ларго Винч переживает непростые времена — его 15-летнего сына похитили террористы. После самоубийства своего делового партнера герой понимает, что эти два происшествия, вероятно, связаны одним и тем же заказчиком. Чтобы распутать круговорот насилия, Ларго отправляется в путь от Канады до Бирмы и Бангкока, чтобы найти логово врага, желающего его уничтожить.

«Ларго Винч: Гнев прошлого» (2024) — третья часть франшизы о Ларго Винче, основанной на одноименном бельгийском комиксе. Роли в фильме сыграли Томер Сисле, Джеймс Франко, Клотильда Эсме и другие.

Режиссер

Оливье Массе-Депасс

В ролях

Томер Сисле, Джеймс Франко, Нараян Дэвид Гектер, Соня Ванчон, Лилия Атанасова

Страна

США

Премьера

15 августа (РФ)
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Трейлер

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