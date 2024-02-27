Герман — успешный, красивый и интеллигентный молодой человек, который очень нравится родителям его невесты Леры. Накануне свадьбы Герман, как и подобает идеальному мужчине, собирается сделать возлюбленной щедрый подарок — новенькую машину. По иронии судьбы, продавцом в автосалоне оказывается Макс — безбашенный каскадер и бывший парень Леры, который решает устроить паре экстремальный тест-драйв. В результате экстренного торможения Лера получает травму и лишается воспоминаний о последнем годе жизни и… Германе. Она считает, что все еще встречается с Максом, и совсем не помнит, из-за чего они расстались. Парень решает повернуть ситуацию в свою пользу, вот только Герман не намерен так просто отступать.

«Бывший в помощь» (2024) — романтическая комедия с Романом Курцыным, Вячеславом Чепурченко и Ириной Безрядновой в главных ролях.