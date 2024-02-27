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Бывший в помощь

Бывший в помощь (2024)

2024мелодрамакомедия

Сюжет фильма «Бывший в помощь»

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Герман — успешный, красивый и интеллигентный молодой человек, который очень нравится родителям его невесты Леры. Накануне свадьбы Герман, как и подобает идеальному мужчине, собирается сделать возлюбленной щедрый подарок — новенькую машину. По иронии судьбы, продавцом в автосалоне оказывается Макс — безбашенный каскадер и бывший парень Леры, который решает устроить паре экстремальный тест-драйв. В результате экстренного торможения Лера получает травму и лишается воспоминаний о последнем годе жизни и… Германе. Она считает, что все еще встречается с Максом, и совсем не помнит, из-за чего они расстались. Парень решает повернуть ситуацию в свою пользу, вот только Герман не намерен так просто отступать.

«Бывший в помощь» (2024) — романтическая комедия с Романом Курцыным, Вячеславом Чепурченко и Ириной Безрядновой в главных ролях.

Режиссеры

Георгий Малков, Макс Максимов

В ролях

Вячеслав Чепурченко, Роман Курцын, Ирина Безряднова, Ян Цапник, Ксения Кутепова, Маргарита Аброськина, Юрий Насонов, Андрей Пынзару, Ульяна Чжан

Страна

Россия

Премьера

27 июня (РФ)
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Трейлер

Кадры

7
Кадр из Бывший в помощь
Кадр из Бывший в помощь
Кадр из Бывший в помощь
Кадр из Бывший в помощь
Кадр из Бывший в помощь
7
фотографий
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Бывший в помощь (2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Бывший в помощь. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Бывший в помощь, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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