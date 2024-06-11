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Мадам Клико

Мадам Клико (2023)

Widow Clicquot

IMDb7.7
Мадам Клико
20231 ч. 29 мин.драмабиографияисторический

Сюжет фильма «Мадам Клико»

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История мадам Барбы-Николь Клико-Понсарден, оказавшейся у руля семейного бизнеса своего мужа после его смерти. Благодаря своему незаурядному уму и предпринимательскому таланту, а также дерзости и упорству, Барба-Николь создала всемирно известный бренд шампанского «Вдова Клико», превратив его в любимый напиток всей Европы. Мадам Клико, открывшая миру стиль и роскошь, стала легендарной женщиной еще при жизни, а «Вдова Клико» до сих пор остается желанным гостем любого званого вечера.

В основу биографической драмы «Мадам Клико» положена книга-бестселлер Тилар Маццео «Вдова Клико: История винной империи и ее императрицы». Главные роли сыграли Хейли Беннетт, Сэм Райли и Том Стерридж. Премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в 2023 году.

Режиссер

Томас К. Нэппер

В ролях

Хейли Беннетт, Наташа О’Киффи, Бен Майлз, Пол Рис, Том Стерридж, Лео Сутер, Сэм Райли, Кэра Сеймур, Крис Ларкин, Энсон Бун, Сесили Клив, Иэн Коннингхэм

Страна

США
Возрастные ограничения
18 +
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Трейлер

Кадры

27
Кадр из Мадам Клико
Кадр из Мадам Клико
Кадр из Мадам Клико
Кадр из Мадам Клико
Кадр из Мадам Клико
27
фотографий
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Мадам Клико (Widow Clicquot, 2023): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Мадам Клико. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Мадам Клико, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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