Мадам Клико (2023)

История мадам Барбы-Николь Клико-Понсарден, оказавшейся у руля семейного бизнеса своего мужа после его смерти. Благодаря своему незаурядному уму и предпринимательскому таланту, а также дерзости и упорству, Барба-Николь создала всемирно известный бренд шампанского «Вдова Клико», превратив его в любимый напиток всей Европы. Мадам Клико, открывшая миру стиль и роскошь, стала легендарной женщиной еще при жизни, а «Вдова Клико» до сих пор остается желанным гостем любого званого вечера.

В основу биографической драмы «Мадам Клико» положена книга-бестселлер Тилар Маццео «Вдова Клико: История винной империи и ее императрицы». Главные роли сыграли Хейли Беннетт, Сэм Райли и Том Стерридж. Премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в 2023 году.