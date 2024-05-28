Олег учится в старшей школе и занимается мелким воровством со своими друзьями. Оля живет совсем другой жизнью — ее папа, военный, контролирует каждый шаг дочери. Герои наслаждаются своей молодостью, познают первую любовь и первые разочарования. И все это — в антураже идеализированный девяностых, одновременно тяжелых и полных надежд.

«Подростки: Первая любовь» (2024) — мюзикл о взрослении в 1990-х от режиссера Святослава Подгаевского с Алексеем Онеженым, Александрой Тихоновой и Олегом Савостюком в главных ролях.