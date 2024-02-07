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Бал сумасшедших

Бал сумасшедших (2023)

Captives

IMDb5.4
20232 ч. 2 мин.драматриллеристорический

Сюжет фильма «Бал сумасшедших»

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События фильма разворачиваются в Париже в 1894 году. Накануне ежегодного мероприятия под названием «Бал сумасшедших» весь Париж жаждет оказаться в числе приглашенных в больницу для душевнобольных женщин Сальпетриер. Руководство больницы выбирает из своих пациенток 150 женщин, которые развлекают высокопоставленных гостей в карнавальных костюмах. Среди них оказывается Фанни, оказавшаяся в психушке добровольно, в отличие от остальных пациенток, помещенных в клинику насильно. Главная цель Фанни — найти мать и сбежать вместе с ней, ведь такая возможность есть только один раз в году — во время бала сумасшедших.

«Бал сумасшедших» (2023) — драматический триллер с Кароль Буке и Мелани Тьерри в главных ролях.

Режиссер

Арно де Пальер

В ролях

Кароль Буке, Мелани Тьерри, Элина Ловенсон, Марина Фоис, Люси Джанг, Солен Риго, Иоланда Моро, Жозиан Баласко

Страна

Франция
Возрастные ограничения
18 +
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Трейлер

Кадры

7
Кадр из Бал сумасшедших
Кадр из Бал сумасшедших
Кадр из Бал сумасшедших
Кадр из Бал сумасшедших
Кадр из Бал сумасшедших
7
фотографий
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