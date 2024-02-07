События фильма разворачиваются в Париже в 1894 году. Накануне ежегодного мероприятия под названием «Бал сумасшедших» весь Париж жаждет оказаться в числе приглашенных в больницу для душевнобольных женщин Сальпетриер. Руководство больницы выбирает из своих пациенток 150 женщин, которые развлекают высокопоставленных гостей в карнавальных костюмах. Среди них оказывается Фанни, оказавшаяся в психушке добровольно, в отличие от остальных пациенток, помещенных в клинику насильно. Главная цель Фанни — найти мать и сбежать вместе с ней, ведь такая возможность есть только один раз в году — во время бала сумасшедших.

«Бал сумасшедших» (2023) — драматический триллер с Кароль Буке и Мелани Тьерри в главных ролях.