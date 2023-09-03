Саша — молодая вампирша с сильно развитой эмпатией. Внутренняя мораль и чувствительность мешают ей убивать людей ради пропитания. Однако когда разгневанные родители перекрывают поставки крови для Саши, жизнь девушки оказывается под угрозой. К счастью, вскоре она встречает Пола — депрессивного подростка с суицидальными наклонностями. Пол согласен отдать свою жизнь, чтобы Саша выпила его кровь, но сначала девушка должна помочь ему исполнить последнее предсмертное желание.

«Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца» (2023) — полнометражный дебют режиссера Ариан Луи-Сейз, за который она получила четыре награды на Венецианском кинофестивале. Главные роли в фильме сыграли Сара Монпети, Феликс-Антуан Бенар, Стив Лапланте, Софи Кадьо и другие актеры.