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Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца

Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца (2023)

Vampire humaniste cherche suicidaire consentant

IMDb7.2
20231 ч. 30 мин.драмакомедияужасыфэнтези

Сюжет фильма «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца»

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Саша — молодая вампирша с сильно развитой эмпатией. Внутренняя мораль и чувствительность мешают ей убивать людей ради пропитания. Однако когда разгневанные родители перекрывают поставки крови для Саши, жизнь девушки оказывается под угрозой. К счастью, вскоре она встречает Пола — депрессивного подростка с суицидальными наклонностями. Пол согласен отдать свою жизнь, чтобы Саша выпила его кровь, но сначала девушка должна помочь ему исполнить последнее предсмертное желание.

«Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца» (2023) — полнометражный дебют режиссера Ариан Луи-Сейз, за который она получила четыре награды на Венецианском кинофестивале. Главные роли в фильме сыграли Сара Монпети, Феликс-Антуан Бенар, Стив Лапланте, Софи Кадьо и другие актеры.

Режиссер

Ариан Луи-Сейз

В ролях

Сара Монпети, Феликс-Антуан Бенар, Стив Лапланте, Софи Кадьо, Ноэми О'Фаррелл, Ариана Кастельянос, Мари Брассар, Маделин Пелокен, Патрик Ивон, Марк Бопре

Страна

Канада
Возрастные ограничения
18 +
Подробнее

Трейлеры

2

Кадры

6
Кадр из Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца
Кадр из Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца
Кадр из Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца
Кадр из Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца
Кадр из Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца
Кадр из Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца
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