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Пацан против всех

Пацан против всех (2023)

Boy Kills World

IMDb6.2
20231 ч. 55 мин.триллербоевик

Сюжет фильма «Пацан против всех»

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Бой — глухонемой парень, чья семья была убита Хильдой Ван Дер Кой, матриархом коррумпированной постапокалиптической династии. После смерти близких Бой сбегает в джунгли, где таинственный шаман обучает его боевым искусствам, чтобы превратить в «орудие смерти», направленное против Хильды. Завершив обучение, Бой оказывается один в безумном антиутопичном мире и вскоре попадает в группу сопротивления, активно настроенную против властной династии Ван Дер Кой.

«Пацан против всех» — дебютный полнометражный фильм немецкого режиссера Морица Мора с Биллом Скарсгардом и Джессикой Рот в главных ролях.

Режиссер

Мориц Мор

В ролях

Билл Скарсгард, Джессика Рот, Мишель Докери, Бретт Гельман, Айзиа Мустафа, Яян Рухьян, Фамке Янссен, Шарлто Копли, Эндрю Кодзи, Николас Кроветти

Страна

США, Германия, Южная Африка

Премьера

16 мая (РФ)
9 сентября 2023 (Мир)
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Трейлеры

2

Кадры

14
Кадр из Пацан против всех
Кадр из Пацан против всех
Кадр из Пацан против всех
Кадр из Пацан против всех
Кадр из Пацан против всех
14
фотографий
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Пацан против всех (Boy Kills World, 2023): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Пацан против всех. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Пацан против всех, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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