Пацан против всех (2023)

Бой — глухонемой парень, чья семья была убита Хильдой Ван Дер Кой, матриархом коррумпированной постапокалиптической династии. После смерти близких Бой сбегает в джунгли, где таинственный шаман обучает его боевым искусствам, чтобы превратить в «орудие смерти», направленное против Хильды. Завершив обучение, Бой оказывается один в безумном антиутопичном мире и вскоре попадает в группу сопротивления, активно настроенную против властной династии Ван Дер Кой.

«Пацан против всех» — дебютный полнометражный фильм немецкого режиссера Морица Мора с Биллом Скарсгардом и Джессикой Рот в главных ролях.