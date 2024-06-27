Василий (2025)

Вася — простой парень из поселка Ковылкино, преподает ОБЖ в школе, звезд с неба не хватает и вообще живет очень скромно. Чего не скажешь о его брате-близнеце Бэзиле Вудворте, который вырос в Мексике и умудрился нажить себе проблем с наркокартелем. Когда Василий узнает, что брату грозит тюрьма, он отправляется в Мексику, чтобы наконец увидеться с ним — ведь это может быть последний шанс. Но путешествие выливается в безумное приключение с участием бандитов и ревнивой красотки Бониты — Васю принимают за Бэзила, и теперь, чтобы спастись, ему придется применить все свои знания ОБЖ на практике.

«Василий» — авантюрная комедия с Александром Петровым в роли двух братьев-близнецов.