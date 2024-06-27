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Василий

Василий (2025)

Василий
2025комедия

Сюжет фильма «Василий»

:

Вася — простой парень из поселка Ковылкино, преподает ОБЖ в школе, звезд с неба не хватает и вообще живет очень скромно. Чего не скажешь о его брате-близнеце Бэзиле Вудворте, который вырос в Мексике и умудрился нажить себе проблем с наркокартелем. Когда Василий узнает, что брату грозит тюрьма, он отправляется в Мексику, чтобы наконец увидеться с ним — ведь это может быть последний шанс. Но путешествие выливается в безумное приключение с участием бандитов и ревнивой красотки Бониты — Васю принимают за Бэзила, и теперь, чтобы спастись, ему придется применить все свои знания ОБЖ на практике.

«Василий» — авантюрная комедия с Александром Петровым в роли двух братьев-близнецов.

Режиссер

Дмитрий Литвиненко

В ролях

Александр Петров, Павел Ворожцов, Валентина Мазунина, Раиса Рязанова, Ян Цапник, Дмитрий Лысенков, Даниил Полушкин, Дмитрий Полушкин, Елена Коробейникова, Александр Присмотров-Белов, Барбара Де Рехиль, Гильермо Кинтанилья, Эдгар Арреола, Освальдо Рада, Марко Де Ла О

Страна

Россия
Возрастные ограничения
12 +
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Трейлер

Кадры

11
Кадр из Василий
Кадр из Василий
Кадр из Василий
Кадр из Василий
Кадр из Василий
11
фотографий
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Василий (2025): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Василий. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Василий, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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