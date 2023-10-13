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Выжившая

Dangerous Waters

20231 ч. 41 мин.триллер

Сюжет фильма:

Юная Роуз вместе со своей мамой Альмой и ее новым бойфрендом Дереком, который для обеих остается загадкой, отправляются на морскую прогулку под парусами. Неожиданно приятный отдых принимает опасный поворот — в открытом море, вдали от цивилизации их атакуют неизвестные. Спасаясь от акул, вооруженных убийц и бушующей стихии, Роуз сталкивается и с куда более глубокими страхами.

«Выжившая» — морской триллер с Одейей Раш в главной роли.

Режиссер
Джон Барр
В ролях
Одейя Раш, Саффрон Берроуз, Эрик Дэйн, Рэй Лиотта, Сала Бэйкер, Омид Задер, Алексия Гарсия, Талия Бессон, Рой Эльганаян
Страна
США
Возрастные ограничения
18 +
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Трейлер
Кадры22
22
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