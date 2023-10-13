Юная Роуз вместе со своей мамой Альмой и ее новым бойфрендом Дереком, который для обеих остается загадкой, отправляются на морскую прогулку под парусами. Неожиданно приятный отдых принимает опасный поворот — в открытом море, вдали от цивилизации их атакуют неизвестные. Спасаясь от акул, вооруженных убийц и бушующей стихии, Роуз сталкивается и с куда более глубокими страхами.

«Выжившая» — морской триллер с Одейей Раш в главной роли.