Продолжение эпической саги о Коре и выживших воинах, которые воюют бок о бок с отважным народом Вельдта, защищая свой дом. Перед битвой героям придется посмотреть правде в глаза и еще раз вспомнить, во имя чего они сражаются. По мере того, как все силы Королевства обрушиваются на подавление растущего восстания, появляются новые герои и слагаются новые легенды.

«Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы» (2024) — вторая часть фантастической драмы Зака Снайдера. Главные роли в фильме «Мятежная Луна 2» сыграли София Бутелла, Клеопатра Коулмэн и Чарли Ханнэм.