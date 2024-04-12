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Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы

Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы (2024)

Rebel Moon: The Scargiver

2024драмабоевикприключенияфантастикафэнтези

Сюжет фильма «Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы»

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Продолжение эпической саги о Коре и выживших воинах, которые воюют бок о бок с отважным народом Вельдта, защищая свой дом. Перед битвой героям придется посмотреть правде в глаза и еще раз вспомнить, во имя чего они сражаются. По мере того, как все силы Королевства обрушиваются на подавление растущего восстания, появляются новые герои и слагаются новые легенды.

«Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы» (2024) — вторая часть фантастической драмы Зака Снайдера. Главные роли в фильме «Мятежная Луна 2» сыграли София Бутелла, Клеопатра Коулмэн и Чарли Ханнэм.

Режиссер

Зак Снайдер

В ролях

София Бутелла, Клеопатра Коулмэн, Чарли Ханнэм, Кэри Элвес, Энтони Хопкинс, Джена Мэлоун, Кори Столл, Эд Скрейн, Михил Хаушман, Джимон Хонсу, Стюарт Мартин, Пэ Ду-на, Альфонсо Эррера, Рэй Фишер, Фра Фи, Стаз Нэйр, Бретт Роберт Кулберт, Риан Риис, Скай Янг, Томм Восс

Страна

США

Премьера

12 апреля (Мир)
19 апреля (Онлайн-премьера)
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Трейлеры

2

Кадры

2
Кадр из Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы
Кадр из Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы

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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы (Rebel Moon: The Scargiver, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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