Стейси Фридман и Лидия Катц — лучшие подруги, всегда мечтавшие о грандиозной бат-мицве. Но все рушится, когда Лидия начинает встречаться с Энди Голдфарбом — мальчиком, в которого Стейси была влюблена. Девушка не может простить такое предательство, и их дружбе приходит конец. Грядет обряд посвящения, и обеим героиням предстоит научиться быть взрослыми и узнать цену настоящей дружбы.

«Даже не думай приходить на мою бат-мицву» — молодежная комедия с Адамом Сэндлером и Идиной Мензел.