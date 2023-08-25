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Даже не думай приходить на мою бат-мицву

You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah

20231 ч. 41 мин.комедия

Сюжет фильма:

Стейси Фридман и Лидия Катц — лучшие подруги, всегда мечтавшие о грандиозной бат-мицве. Но все рушится, когда Лидия начинает встречаться с Энди Голдфарбом — мальчиком, в которого Стейси была влюблена. Девушка не может простить такое предательство, и их дружбе приходит конец. Грядет обряд посвящения, и обеим героиням предстоит научиться быть взрослыми и узнать цену настоящей дружбы.

«Даже не думай приходить на мою бат-мицву» — молодежная комедия с Адамом Сэндлером и Идиной Мензел.

Режиссер
Сэмми Коэн
В ролях
Санни Сэндлер, Саманта Лоррейн, Адам Сэндлер, Идина Мензел, Сэди Сэндлер, Дилан Хоффман, Джеки Сэндлер, Сара Шерман, Дэн Булла, Идо Моссери, Джеки Хоффман, Луис Гусман, Дин Скотт Васкес, Мия Чех
Страна
США
Премьера
25 августа (Мир)
25 августа (Онлайн-премьера)
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Трейлер
Кадры7
7
фотографий
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