Джон Нокс — профессиональный наемный убийца. Его деяния лежат на душе тяжким грузом, и Нокс планирует уйти в отставку. Однако появление на пороге сына, Майлза — шокированного, в крови, умоляющего помочь ему, — меняет все планы. Чтобы спасти сына, с которым Джон не общался много лет, и искупить свою вину, Нокс должен разработать сложную схему и запутать преследующую их полицию. Ситуацию осложняет то, что у Джона диагностировали быстро развивающуюся форму деменции, и теперь счет времени идет на часы…

«Хитмен. Последнее дело» (2023) — режиссерский дебют лауреата премии «Золотой глобус», актера Майкла Китона. Роли в фильме, помимо самого Китона, исполнили Аль Пачино, Джеймс Марсден и другие актеры.