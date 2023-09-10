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Хитмен. Последнее дело

Хитмен. Последнее дело (2023)

Knox Goes Away

IMDb7.0
20231 ч. 54 мин.триллер

Сюжет фильма «Хитмен. Последнее дело»

:

Джон Нокс — профессиональный наемный убийца. Его деяния лежат на душе тяжким грузом, и Нокс планирует уйти в отставку. Однако появление на пороге сына, Майлза — шокированного, в крови, умоляющего помочь ему, — меняет все планы. Чтобы спасти сына, с которым Джон не общался много лет, и искупить свою вину, Нокс должен разработать сложную схему и запутать преследующую их полицию. Ситуацию осложняет то, что у Джона диагностировали быстро развивающуюся форму деменции, и теперь счет времени идет на часы…

«Хитмен. Последнее дело» (2023) — режиссерский дебют лауреата премии «Золотой глобус», актера Майкла Китона. Роли в фильме, помимо самого Китона, исполнили Аль Пачино, Джеймс Марсден и другие актеры.

Режиссер

Майкл Китон

В ролях

Майкл Китон, Джеймс Марсден, Аль Пачино, Марша Гей Харден, Рэй МакКиннон, Деннис Дуган, Джон Хугенэкер, Лела Лорен, Чэд Донелла, Сьюзи Накамура

Страна

США
Возрастные ограничения
16 +
Подробнее

Трейлеры

2

Кадры

8
Кадр из Хитмен. Последнее дело
Кадр из Хитмен. Последнее дело
Кадр из Хитмен. Последнее дело
Кадр из Хитмен. Последнее дело
Кадр из Хитмен. Последнее дело
8
фотографий
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Хитмен. Последнее дело (Knox Goes Away, 2023): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Хитмен. Последнее дело. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Хитмен. Последнее дело, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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