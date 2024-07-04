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Бойся

Бойся (2024)

Afraid

20242 ч. 3 мин.ужасы

Сюжет фильма «Бойся»

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Кертис и его семья выбраны для тестирования нового революционного гаджета для дома — цифрового семейного помощника AIA, или просто Айя. Разработка выводит умный дом на новый уровень — благодаря камерам, установленным в самых разных частях жилища, искусственный интеллект может буквально все, от проверки магазинных чеков до игр с детьми. Она запоминает каждую деталь о своих хозяевах и начинает предугадывать их желания. И сделает так, что никто и ничто не встанет на пути у ее семьи — никогда…

«Бойся» — фильм ужасов режиссера Криса Вайца. Главные роли в фильме исполнили Джон Чо и Кэтрин Уотерстон.

Режиссер

Крис Вайц

В ролях

Джон Чо, Кэтрин Уотерстон, Кит Кэрредин, Рики Линдхоум, Лукита Максвелл, Гавана Роуз Лю, Тодд Варинг, Ривер Дроше, Мейсон Ши Джойс, Бен Юсеф, Давид Дастмалчян

Страна

США, Великобритания

Премьера

29 августа (Мир)
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Трейлер

Кадры

Кадр из Бойся
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Бойся (Afraid, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Бойся. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Бойся, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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