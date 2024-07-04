Бойся (2024)

Кертис и его семья выбраны для тестирования нового революционного гаджета для дома — цифрового семейного помощника AIA, или просто Айя. Разработка выводит умный дом на новый уровень — благодаря камерам, установленным в самых разных частях жилища, искусственный интеллект может буквально все, от проверки магазинных чеков до игр с детьми. Она запоминает каждую деталь о своих хозяевах и начинает предугадывать их желания. И сделает так, что никто и ничто не встанет на пути у ее семьи — никогда…

«Бойся» — фильм ужасов режиссера Криса Вайца. Главные роли в фильме исполнили Джон Чо и Кэтрин Уотерстон.