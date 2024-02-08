Во время корпоративного тимбилдинга в горах из группы пяти женщин пропадает одна участница. Агенты ФБР Аарон Фальк и Кармен Купер отправляются в горы, чтобы найти пропавшую — своего информатора. В ходе дела становится очевидно, что другие женщины что-то скрывают — у каждой из них своя версия случившегося. Чем дальше продвигается расследование, тем больше подозрений возникает у Фалька.

«Город тайн: Исчезнувшая» (2024) — детективный триллер с Эриком Баной по бестселлеру Джейн Харпер «Силы природы».