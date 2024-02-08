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Город тайн: Исчезнувшая

Город тайн: Исчезнувшая (2024)

Force of Nature: The Dry 2

20242 ч. триллер

Сюжет фильма «Город тайн: Исчезнувшая»

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Во время корпоративного тимбилдинга в горах из группы пяти женщин пропадает одна участница. Агенты ФБР Аарон Фальк и Кармен Купер отправляются в горы, чтобы найти пропавшую — своего информатора. В ходе дела становится очевидно, что другие женщины что-то скрывают — у каждой из них своя версия случившегося. Чем дальше продвигается расследование, тем больше подозрений возникает у Фалька.

«Город тайн: Исчезнувшая» (2024) — детективный триллер с Эриком Баной по бестселлеру Джейн Харпер «Силы природы».

Режиссер

Роберт Коннолли

В ролях

Эрик Бана, Анна Торв, Деборра-Ли Фёрнесс, Робин МакЛиви, Сиси Стрингер, Люси Анселл, Жаклин МакКензи, Джереми Линдсэй Тейлор, Ричард Роксбург, Тони Бриггс, Кеннет Рэдли

Страна

США

Премьера

25 апреля (РФ)
8 февраля (Мир)
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Трейлеры

2

Кадры

8
Кадр из Город тайн: Исчезнувшая
Кадр из Город тайн: Исчезнувшая
Кадр из Город тайн: Исчезнувшая
Кадр из Город тайн: Исчезнувшая
Кадр из Город тайн: Исчезнувшая
8
фотографий

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1 р.
Город тайн
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