Отправившись на частный остров для участия в таинственном тренинге-ретрите, обещающем укрепление отношений, молодые пары не подозревали, что их ждет на самом деле. Герои сталкиваются с Суккубом — древним демоном, который питается жизненной энергией и может принимать облик разных людей. Провоцируя своих жертв на проявление худших человеческих качеств, монстр заставляет их совершать ужасные поступки…

«Отражение тьмы» (2024) — эротический триллер о молодых людях, столкнувшихся с худшим проявлением самих себя. Главные роли в фильме сыграли Ангелина Пахомова, Нино Нинидзе, Антон Риваль, Артур Бесчастный. Также в «Отражении тьмы» снялись Виктор Михайлов, Полина Давыдова, Паулина Врублевска и французский актер Пьер Убер-Андре Бурель.