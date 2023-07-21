8-летний Питер слышит непрекращающийся таинственный стук из-за стены своей комнаты. Родители, конечно же, уверены, что сын все выдумывает, но со временем его страх только усиливается. Вскоре Питер начинает подозревать, что мама и папа скрывают какую-то ужасную тайну, и перестает доверять им. А что может быть страшнее для ребенка, чем это?

«Паутина» — фильм ужасов с Лиззи Каплан и Энтони Старром в главных ролях.