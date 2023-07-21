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Паутина

Cobweb

20231 ч. 28 мин.триллеружасы

Сюжет фильма:

8-летний Питер слышит непрекращающийся таинственный стук из-за стены своей комнаты. Родители, конечно же, уверены, что сын все выдумывает, но со временем его страх только усиливается. Вскоре Питер начинает подозревать, что мама и папа скрывают какую-то ужасную тайну, и перестает доверять им. А что может быть страшнее для ребенка, чем это?

«Паутина» — фильм ужасов с Лиззи Каплан и Энтони Старром в главных ролях.

Режиссер
Сэмюэл Бодин
В ролях
Лиззи Каплан, Энтони Старр, Клеопатра Коулмэн, Эллен Дубин, Вуди Норман, Дебора Жечева, Стефани Томас, Люк Самсон Бьюзи, Джей Ринкон, Джесси Сара Вилински
Страна
США
Премьера
21 июля (Мир)
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Трейлер
Кадры15
15
фотографий
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