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Риск побега

Риск побега (2024)

Flight Risk

Риск побега
2024триллер

Сюжет фильма «Риск побега»

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Героиня фильма — воздушный маршал, которой нужно доставить мужчину по имени Уинстон в Нью-Йорк, чтобы он дал показания против криминального семейного клана Моретти. Рейс совершается на небольшом частном самолете, на борту которого, кроме них, только пилот. Однако очень скоро становится ясно, что за штурвалом находится человек Моретти, которому нужно устранить опасного для них свидетеля. На высоте трех километров, над самыми вершинами заснеженных гор Аляски воздушному маршалу придется сделать все, чтобы выиграть в этой напряженной схватке с киллером.

«Риск побега» — триллер Мэла Гибсона с Марком Уолбергом, Мишель Докери и Тофером Грейсом в главных ролях.

Режиссер

Мэл Гибсон

В ролях

Марк Уолберг, Мишель Докери, Тофер Грейс, Мониб Абат, Савана Джокель

Страна

США

Премьера

17 октября (Мир)
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Трейлер

Кадры

3
Кадр из Риск побега
Кадр из Риск побега
Кадр из Риск побега
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Риск побега (Flight Risk, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Риск побега. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Риск побега, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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