Риск побега (2024)

Героиня фильма — воздушный маршал, которой нужно доставить мужчину по имени Уинстон в Нью-Йорк, чтобы он дал показания против криминального семейного клана Моретти. Рейс совершается на небольшом частном самолете, на борту которого, кроме них, только пилот. Однако очень скоро становится ясно, что за штурвалом находится человек Моретти, которому нужно устранить опасного для них свидетеля. На высоте трех километров, над самыми вершинами заснеженных гор Аляски воздушному маршалу придется сделать все, чтобы выиграть в этой напряженной схватке с киллером.

«Риск побега» — триллер Мэла Гибсона с Марком Уолбергом, Мишель Докери и Тофером Грейсом в главных ролях.