Фантастическое путешествие (2024)

Жизнь 12-летней отличницы Милдред переворачивается с ног на голову, когда ее мама попадает в больницу. Теперь заботиться о девочке будет ее отец-фокусник, который не видел дочь много лет. Милдред обожает все, что связано с природой, и папаша-выдумщик предлагает ей отправиться на поиски исчезающего вида пантеры. Героев ждут удивительные приключения, полные неожиданностей и настоящих опасностей, которые позволят им стать по-настоящему родными людьми.

«Фантастическое путешествие» — семейная приключенческая комедия с Элайджей Вудом в главной роли.