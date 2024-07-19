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Фантастическое путешествие

Фантастическое путешествие (2024)

Bookworm

20241 ч. 43 мин.комедияприключениясемейный

Сюжет фильма «Фантастическое путешествие»

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Жизнь 12-летней отличницы Милдред переворачивается с ног на голову, когда ее мама попадает в больницу. Теперь заботиться о девочке будет ее отец-фокусник, который не видел дочь много лет. Милдред обожает все, что связано с природой, и папаша-выдумщик предлагает ей отправиться на поиски исчезающего вида пантеры. Героев ждут удивительные приключения, полные неожиданностей и настоящих опасностей, которые позволят им стать по-настоящему родными людьми.

«Фантастическое путешествие» — семейная приключенческая комедия с Элайджей Вудом в главной роли.

Режиссер

Ант Тимпсон

В ролях

Элайджа Вуд, Нелл Фишер, Майкл Смайли

Страна

Новая Зеландия
Возрастные ограничения
6 +
Подробнее

Трейлеры

2

Кадры

10
Кадр из Фантастическое путешествие
Кадр из Фантастическое путешествие
Кадр из Фантастическое путешествие
Кадр из Фантастическое путешествие
Кадр из Фантастическое путешествие
10
фотографий
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Фантастическое путешествие (Bookworm, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Фантастическое путешествие. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Фантастическое путешествие, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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