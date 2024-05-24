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Снять проклятие

Снять проклятие (2023)

Reverse the Curse

IMDb8.3
20231 ч. 45 мин.драмамелодрамакомедия

Сюжет фильма «Снять проклятие»

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33-летний писатель-неудачник Тед, давно переставший преследовать всякие жизненные цели, узнает, что его отец Марти серьезно болен. Парень переезжает к нему и вскоре замечает, что состояние отца ухудшается всякий раз, как проигрывает его любимая бейсбольная команда «Ред Сокс». Чтобы избавить старика от лишних переживаний, Тед решает сфальсифицировать итоги матчей с помощью отцовских приятелей. Между тем, он знакомится с очаровательной Марианной, которая возрождает в нем тягу к писательству.

«Снять проклятие» — драмеди Дэвида Духовны, снятое по его собственному роману «Баки Дент». Сам Духовны играет в фильме Марти, в роли его сына Теда — Логан Маршалл-Грин.

Режиссер

Дэвид Духовны

В ролях

Логан Маршалл-Грин, Дэвид Духовны, Стефани Беатриз, Ральф Йован Родригез, Маркос Антонио Гонсалес, Памела Адлон, Джейсон Бех, Эван Хэндлер, Дафна Рубин-Вега

Страна

США

Премьера

10 июня 2023 (Мир)
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Трейлер

Кадры

7
Кадр из Снять проклятие
Кадр из Снять проклятие
Кадр из Снять проклятие
Кадр из Снять проклятие
Кадр из Снять проклятие
7
фотографий
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Снять проклятие (Reverse the Curse, 2023): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Снять проклятие. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Снять проклятие, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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