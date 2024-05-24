Снять проклятие (2023)

33-летний писатель-неудачник Тед, давно переставший преследовать всякие жизненные цели, узнает, что его отец Марти серьезно болен. Парень переезжает к нему и вскоре замечает, что состояние отца ухудшается всякий раз, как проигрывает его любимая бейсбольная команда «Ред Сокс». Чтобы избавить старика от лишних переживаний, Тед решает сфальсифицировать итоги матчей с помощью отцовских приятелей. Между тем, он знакомится с очаровательной Марианной, которая возрождает в нем тягу к писательству.

«Снять проклятие» — драмеди Дэвида Духовны, снятое по его собственному роману «Баки Дент». Сам Духовны играет в фильме Марти, в роли его сына Теда — Логан Маршалл-Грин.