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Формула-1

Формула-1 (2025)

F1

Формула-1
2025драмаспорт

Сюжет фильма «Формула-1»

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Звезда «Формулы-1» Сонни Хейс ушел из спорта после серьезной аварии еще в 1990-х. Спустя много лет к нему обращается владелец гоночной команды APXGP с просьбой присоединиться к ним в качестве второго пилота и наставника для вундеркинда Джошуа Пирса.

Главные роли в спортивной драме F1 исполняют Брэд Питт, Хавьер Бардем, Керри Кондон и Демсон Идрис. Режиссером выступает Джозеф Косински. Съемки фильма «Формула-1» проходили во время реальных Гран-при чемпионата, в сотрудничестве с гонкой, включая десять команд «Формулы-1» и их пилотов, а также промоутеров.

Режиссер

Джозеф Косински

В ролях

Брэд Питт, Хавьер Бардем, Керри Кондон, Тобайас Мензис, Демсон Идрис, Сара Нилс, Самсон Кае, Уилл Меррик, Джозеф Бальдеррама, Льюис Хэмилтон

Страна

США

Премьера

26 июня 2025 (Мир)
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Трейлер

Кадры

5
Кадр из Формула-1
Кадр из Формула-1
Кадр из Формула-1
Кадр из Формула-1
Кадр из Формула-1
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Формула-1 (F1, 2025): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Формула-1. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Формула-1, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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