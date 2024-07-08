Формула-1 (2025)

Звезда «Формулы-1» Сонни Хейс ушел из спорта после серьезной аварии еще в 1990-х. Спустя много лет к нему обращается владелец гоночной команды APXGP с просьбой присоединиться к ним в качестве второго пилота и наставника для вундеркинда Джошуа Пирса.

Главные роли в спортивной драме F1 исполняют Брэд Питт, Хавьер Бардем, Керри Кондон и Демсон Идрис. Режиссером выступает Джозеф Косински. Съемки фильма «Формула-1» проходили во время реальных Гран-при чемпионата, в сотрудничестве с гонкой, включая десять команд «Формулы-1» и их пилотов, а также промоутеров.