Майя и Райан — молодая пара. Полные мечтаний о счастливом будущем, они едут через всю страну к своей новой совместной жизни на Тихоокеанском Северо-Западе. Внезапно в пути у них ломается машина, и паре не остается ничего, кроме как остаться ночевать в уединенном Airbnb-доме в Орегоне. Здесь их ожидает долгая ночь террора от трех незнакомцев в масках.

«Незнакомцы: Часть первая» (2024) — третий фильм из серии фильмов «Незнакомцы», знаменующий собой начало новой трилогии фильмов о паре, столкнувшейся с тремя незнакомцами-психопатами в масках. Главные роли в фильме исполнили Гэбриел Бассо, Мэделин Петш, Рэйчел Шентон, Фрой Гутьеррез и Ричард Брэйк. Режиссером выступил Ренни Харлин.