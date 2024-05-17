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Незнакомцы: Часть первая

Незнакомцы: Часть первая (2024)

The Strangers: Chapter 1

2024ужасы

Сюжет фильма «Незнакомцы: Часть первая»

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Майя и Райан — молодая пара. Полные мечтаний о счастливом будущем, они едут через всю страну к своей новой совместной жизни на Тихоокеанском Северо-Западе. Внезапно в пути у них ломается машина, и паре не остается ничего, кроме как остаться ночевать в уединенном Airbnb-доме в Орегоне. Здесь их ожидает долгая ночь террора от трех незнакомцев в масках.

«Незнакомцы: Часть первая» (2024) — третий фильм из серии фильмов «Незнакомцы», знаменующий собой начало новой трилогии фильмов о паре, столкнувшейся с тремя незнакомцами-психопатами в масках. Главные роли в фильме исполнили Гэбриел Бассо, Мэделин Петш, Рэйчел Шентон, Фрой Гутьеррез и Ричард Брэйк. Режиссером выступил Ренни Харлин.

Режиссер

Ренни Харлин

В ролях

Гэбриел Бассо, Мэделин Петш, Рэйчел Шентон, Эма Хорват, Элла Брукколери, Фрой Гутьеррез, Ричард Брэйк, Бен Картрайт, Джордж Янг, Дженис Ахерн

Страна

США

Премьера

17 мая (Мир)
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Трейлер

Кадры

3
Кадр из Незнакомцы: Часть первая
Кадр из Незнакомцы: Часть первая
Кадр из Незнакомцы: Часть первая

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