Американки Ханна и Лив путешествуют по Австралии. Деньги заканчиваются, и Лив уговаривает Ханну немного подзаработать за барной стойкой в пабе «Отель “Рояль”» в небольшом шахтерском городке. Местные, включая хозяина бара Билли, вводят девушек в курс дела и знакомят со здешней культурой употребления алкоголя. Но вскоре Ханна и Лив понимают, что что-то не так, и ситуация быстро выходит из-под контроля.

«Отель “Рояль”» — триллер с Джессикой Хенвик, Джулией Гарнер и Хьюго Уивингом.