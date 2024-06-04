Молодая учительница по имени мисс Новак устраивается в престижную частную школу. Ей поручают вести курс осознанного питания, который научит детей заботиться об окружающей среде, лучше подбирая свой рацион и сокращая потребление. Мисс Новак начинает учить детей тому, что есть меньше — это полезно для здоровья. Группа учеников, наиболее преданная новой учительнице и чуть ли не боготворящая ее, организовывает тайный Клуб Зеро и решает сделать мир лучше, почти полностью отказавшись от еды. Родители и администрация школы далеко не сразу осознают, какие опасные последствия несут в себе такие занятия.

«Клуб Зеро» (2023) — комедийно-драматический триллер Джессики Хауснер с Мией Васиковской в главной роли.