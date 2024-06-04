Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
Клуб Зеро

Клуб Зеро (2023)

Club Zero

Расписание и билеты
IMDb5.9
Клуб Зеро
Награды:
20231 ч. 50 мин.драмакомедиятриллер

Сюжет фильма «Клуб Зеро»

:

Молодая учительница по имени мисс Новак устраивается в престижную частную школу. Ей поручают вести курс осознанного питания, который научит детей заботиться об окружающей среде, лучше подбирая свой рацион и сокращая потребление. Мисс Новак начинает учить детей тому, что есть меньше — это полезно для здоровья. Группа учеников, наиболее преданная новой учительнице и чуть ли не боготворящая ее, организовывает тайный Клуб Зеро и решает сделать мир лучше, почти полностью отказавшись от еды. Родители и администрация школы далеко не сразу осознают, какие опасные последствия несут в себе такие занятия.

«Клуб Зеро» (2023) — комедийно-драматический триллер Джессики Хауснер с Мией Васиковской в главной роли.

Режиссер

Джессика Хауснер

В ролях

Миа Васиковска, Сидсе Бабетт Кнудсен, Сэм Хоар, Аманда Лоуренс, Эльза Зильберштейн, Амир Эль-Масри, Камилла Разерфорд, Матье Деми, Кили Форсайт, Марк Хан

Страна

Австрия, Германия, Дания, Катар, Великобритания, Франция
Возрастные ограничения
16 +
Подробнее
Расписание в Москве
Сегодня
Сегодня (04.06.2024, вторник)
Время сеанса
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
00:00
03:00
Только сеансы в 2D
Только сеансы в 3D
Найдено 0 сеансов в 0 кинотеатрах
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Сегодня (04.06.2024, вторник)
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Только сеансы в 2D
Только сеансы в 3D

Трейлеры

2

Кадры

20
Кадр из Клуб Зеро
Кадр из Клуб Зеро
Кадр из Клуб Зеро
Кадр из Клуб Зеро
Кадр из Клуб Зеро
20
фотографий
Читайте также
Бар МоскваЧики
Что смотреть в кино: 17 фильмов-новинок июня
Летучий корабль
Что смотреть в кино: 20 фильмов-новинок марта
Кадр из фильма «Город астероидов»
Депп во дворце, Йоханссон в пустыне: 15 главных фильмов Каннского фестиваля 2023
Ивар Калыньш
Звезда «Приключений Электроника» назвал Калныньша неблагодарным
Леди Гага
СМИ: Леди Гага ждет первенца
Кадр из фильма «Я не киллер»
Фильм на вечер: остросюжетный ромком, ставший хитом 2023 года
Кадр из фильма «Веном 3: Последний танец»
Том Харди и его темная сторона: вышел трейлер третьего «Венома»
Елена Яковлева и Ева Смирнова
Яковлева и Гармаш приступили к съемкам «Чебурашки 2»: первые фото
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун опубликовала фото старшего сына в честь дня его рождения
Ярослав Могильников, Слава Копейкин и Рузиль Минекаев
Звезды «Слова пацана» посетили премьеру нового сериала
Выгон
Трейлер дня: Сирша Ронан в воодушевляющей драме об исцелении
Александр Домогаров
Александра Домогарова наградили на кинофестивале в Ульяновске
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь
Цыганов трогательно поздравил Снигирь с днем рождения
Юрий Ицков
74-летнего народного артиста России госпитализировали в Омске
Гоша Куценко
Гоша Куценко признался, что стал актером из-за любви
Кадр из фильма «Манюня: Приключения в Москве»
«Манюня» обошла «Майора Грома» в прокате
Уилл Смит и Джада Пинкетт Смит
Уилл Смит впервые за долгое время появился на премьере с женой и детьми
Джонни Депп
Джонни Депп сыграет Сатану в новой комедии про конец света
Евгений Петросян
Петросян рассказал, что мог сыграть Шурика в комедии Гайдая
Идеальные друзья
5 отличных разговорных фильмов, которые вы могли пропустить
Каннские дневники: главные смыслы и итоги кинофестиваля
Брендан Фрейзер в фильме «Мумия»
«Мумия» получит приквел с постаревшим Бренданом Фрейзером
Почему «Претенденты» с Зендаей — один из лучших фильмов 2024 года
Кадр из фильма «Каскадеры»
Идеальная экшен-комедия? Какими получились «Каскадеры» с Гослингом
Наталия Орейро, Константин Каримов и Кристина Асмус
Асмус и Орейро завершили съемки в новогоднем фильме: новые кадры
«Между нами лето»
Фильм на вечер: летний мюзикл про первую любовь
Анастасия Заворотнюк
Преподаватель Анастасии Заворотнюк поделился воспоминаниями о ней
Кадр из фильма «Карина»
«Карина» – якутская драма, бьющая рекорды в прокате. Что в ней такого?
Наш Темный рыцарь? Обсуждаем «Майора Грома» с его создателями
Кадр из фильма «Не одна дома»
Трейлер дня: Куркова и Дава играют очень занятых родителей
Николь Кидман
Николь Кидман поблагодарила Джоди Фостер за «отобранную» роль
Блейк Лайвли
Звезда «Сплетницы» появилась на съемках фильма в облегающем боди
Кадр из фильма «Почтарь»
«Никому ничего не доказываю»: Петров снимается в военной драме
Все новости
Здесь пока нет рецензий и отзывов к фильму «Клуб Зеро», хотите написать?
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Граф Монте-Кристо»
Граф Монте-Кристо
Дублированный трейлер №2
Кадр из фильма «Клуб Зеро»
Клуб Зеро
Трейлер (рус.)
Кадр из фильма «Веном 3: Последний танец»
Веном 3: Последний танец
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Выгон»
Выгон
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Не одна дома»
Не одна дома
Трейлер
Кадр из фильма «Обе Две»
Обе Две
Трейлер №2
Академия «Амбрелла»
Академия «Амбрелла»
Трейлер (4 сезон, англ.)
Медведь
Трейлер (3 сезон, англ.)
Рекомендуем посмотреть
«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Клуб Зеро (Club Zero, 2023): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Клуб Зеро. Также вы можете приобрести билеты, посмотреть трейлер к фильму Клуб Зеро, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь